Cae sistema en IPS Boquerón: previsional habla de robo de cables

Un nuevo episodio de inseguridad afectó al microcentro asunceno. Esta vez, un robo de cables registrado durante la madrugada provocó la caída del sistema informático en la Clínica Periférica Boquerón del Instituto de Previsión Social (IPS), generando severos inconvenientes en la atención a los asegurados.

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El problema salió a la luz tras la denuncia de una usuaria que acudió al centro médico para una consulta en el área de ginecología y no pudo ser atendida debido a la falta de sistema, según sus manifestaciones.

Al ser consultado sobre el incidente, el licenciado Juan Carlos Frutos, gerente de Desarrollo y Tecnología del IPS, confirmó la falla técnica, aunque aseveró que los servicios médicos no fueron suspendidos.

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“Se presentó un evento de corte de fibra y el soporte externo está trabajando en la reparación. La parte de salud opera conforme al protocolo de contingencia y la atención a los asegurados se mantiene”, afirmó el funcionario.

Inseguridad recurrente

Respecto al origen del problema, las verificaciones técnicas constataron que la interrupción fue provocada por el sabotaje del tendido externo.

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“Por lo que se pudo verificar, la situación se dio durante la madrugada. Aparentemente se trata de personas que buscaban cables de cobre. No es la primera vez que ocurre este tipo de hechos”, lamentó Frutos.

Este tipo de hurtos responde a un patrón recurrente en la zona, donde personas vulnerables o en situación de adicción extraen el cableado sin medidas de precaución para vender el cobre en el mercado negro.

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En relación con los reclamos por la falta de atención médica, el gerente de Tecnología dijo desconocer casos puntuales de cancelación de citas e insistió en que el protocolo debe aplicarse en estos escenarios. Asimismo, se comprometió a verificar lo sucedido de forma directa con la dirección médica de la clínica periférica.