Hospital de Fernando de la Mora: vuelve la atención, pero continúan sin insumos ni reactivos

A tres meses de la última verificación en el lugar y tras el levantamiento de la huelga que afectó al sector de la salud pública en todo el país, las actividades asistenciales en el Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora han retornado a la normalidad.

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El servicio se encuentra operativo en sus distintas dependencias y, a diferencia de otros centros de referencia nacional, en esta institución no se registraron renuncias de profesionales médicos.

Sin embargo, detrás del funcionamiento cotidiano, el centro de salud enfrenta los embates de una crisis estructural que golpea a la red pública a nivel nacional.

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El desabastecimiento de reactivos de laboratorio para estudios complejos y las vacilaciones en el stock de medicamentos inyectables obligan a la administración médica a implementar estrategias de contingencia, priorizando a los sectores de mayor vulnerabilidad.

En entrevista con el equipo periodístico, la Dra. Sady Santa Cruz, jefa médica del nosocomio, detalló el panorama actual del hospital, el manejo de insumos y los avances de las obras de infraestructura orientadas a la salud mental.

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Retorno a las consultas y ausencia de renuncias

Luego del cese de las medidas de fuerza gremiales, la atención médica retornó a su flujo habitual. Según confirmó la Dra. Santa Cruz, el proceso de regularización fue inmediato.

“Después de la huelga se normalizó todo lo que sea atención y demás. Renunciantes en este hospital no estamos teniendo. Después del 28 (de agosto) ya se normalizó, ese sábado ya se normalizó todo lo que sea atención”, explicó la jefa médica.

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A pesar de la reapertura de los servicios, en las primeras horas de la mañana se observó una baja concurrencia de pacientes en los pasillos.

Al respecto, la profesional aclaró que responde a factores climáticos estacionales y no a la falta de cobertura. “Cuando hace frío sí es así, sobre todo en horas tempranas, como ayer, por ejemplo, que hizo casi 7° en la mañana. Generalmente, cuando hace frío disminuye un poquitito muy temprano, pero a eso de las 10:00 por ahí empieza a moverse más”, refirió.

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La crisis de reactivos: análisis de laboratorio al mínimo

El aspecto más crítico de la operatividad hospitalaria se centra en el área de laboratorio, un problema que arrastra meses de falencias y que responde a una escasez generalizada en todo el sistema sanitario paraguayo.

Actualmente, las pruebas químicas y especializadas están severamente racionadas, limitándose el acceso universal a los estudios hematológicos elementales.

“Seguimos con el problema que a nivel país estamos teniendo. Estamos priorizando mucho lo que sea pacientes internados, pacientes en los extremos de edades y a los ambulatorios que solamente prácticamente se les está haciendo hemograma. Otros estudios, casi nada”, admitió Santa Cruz.

La profesional citó como ejemplo la falta de insumos para estudios hormonales de alta demanda y las restricciones para otros análisis básicos. “Reactivos como hormonas tiroideas, que nos piden muchísimo, estamos teniendo falencias”, advirtió.

“Se está priorizando todo lo que sea perfiles para embarazadas, que sí estamos teniendo, pero hay un número limitado. Priorizamos pacientes internados y lo básico, que es el hemograma, que estamos haciendo a todos: ambulatorios, internados y demás”, insistió.

“Préstamos” de medicamentos y faltante de inyectables

En cuanto al suministro de fármacos e insumos descartables, la jefatura médica aseguró que cuentan con el material básico para la atención de urgencias y procedimientos ordinarios, como guantes, jeringas y sueros. No obstante, ante las demoras en las provisiones centrales, el hospital debe recurrir a la solidaridad interinstitucional dentro del sistema asistencial.

“Nos estamos manejando con el sistema asistencial, donde estamos viendo medicamentos que sobran en algunos lugares y los estamos solicitando cuando estamos en stock bajo acá, como para que no nos falte; nos estamos manejando así”, reveló la médica sobre la logística de emergencia.

Respecto a la farmacia, la disponibilidad fluctúa según el tipo de tratamiento. Mientras que los medicamentos de consumo diario para enfermedades crónicas y de atención primaria se mantienen en depósito, los inyectables de uso endovenoso sufren quiebres continuos por la demanda sostenida.

“Medicamentos como enalapril para la presión, omeprazol, ibuprofeno y paracetamol estamos teniendo. Insulinas también estamos teniendo, que se sacan por el programa a través de las diabetólogas. Lo que generalmente suele faltar son inyectables endovenosos; tenemos por épocas fármacos como la ceftriaxona, que tienen una alta demanda”, precisó la profesional.

Obras en curso: apuesta por la salud mental

Finalmente, la cobertura permitió constatar el avance de los trabajos de infraestructura destinados a fortalecer la atención integral en el centro asistencial. El hospital se encuentra ejecutando la construcción y refacción de áreas específicas para la atención psicológica y psiquiátrica, una de las demandas más postergadas de la zona.

“Todos los días se está trabajando. Se calcula que se terminaría para diciembre, aunque los días de lluvia están postergando bastante las obras”, indicó la Dra. Santa Cruz.

El proyecto contempla dos sectores diferenciados. “Estamos teniendo el área de consultorio, que está teniendo refacciones, y el área de internado, que está en plena construcción, específicamente para el área de salud mental”, concluyó la responsable médica.