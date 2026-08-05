Senacsa plantea adaptar el modelo sanitario de la ganadería paraguaya ante nuevos desafíos

La reflexión surgió luego de su participación en la 28ª Reunión de la Subcomisión para la Fiebre Aftosa del Sudeste Asiático, China y Mongolia, organizada por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) en Mongolia.

Martin participó del encuentro en su calidad de presidente pro tempore del Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP) y titular de Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), donde realizó una presentación y expuso sobre los trabajos desarrollados por Paraguay contra la aftosa.

Según explicó a ABC, la experiencia recogida durante esa reunión lo llevó a analizar la importancia de la articulación público-privada para sostener los sistemas sanitarios.

El ejemplo público privado de Paraguay

“Lo que me di cuenta allá es que, si bien hay una articulación muy buena pública-pública, lo que les está faltando a esos países del sudeste asiático es efectivamente esa articulación público-privada”, expresó.

A partir de ese antecedente, elaboró una reflexión sobre el modelo paraguayo y los desafíos que plantea. Martin Camperchioli sostuvo que la sostenibilidad se convirtió en un concepto estratégico dentro de la gestión pública y productiva, ya que no solo implica continuidad operativa, sino también solidez financiera, legitimidad institucional y capacidad de adaptación ante escenarios cambiantes.

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En ese sentido, destacó que Paraguay consolidó durante más de dos décadas un modelo sanitario basado en la articulación público-privada entre el Senacsa y la Asociación Rural del Paraguay (ARP), a través de la Fundación Servicios de Salud Animal (Fundassa).

Fundassa es una entidad que acompaña los programas sanitarios del sector pecuario, especialmente vinculados a la vacunación contra la fiebre aftosa, dentro del esquema de cooperación entre el sector público y privado.

“Este esquema permitió alcanzar altos niveles de cobertura vacunal, implementar sistemas de vigilancia epidemiológica sostenidos, asegurar rigurosos controles de calidad de vacunas y promover políticas públicas que fortalecieron la disciplina sanitaria”, afirmó.

El titular de Senacsa señaló que estos resultados responden a “una construcción institucional” que permitió posicionar al país entre los sistemas sanitarios más importantes de la región y ampliar la presencia de la producción pecuaria paraguaya en los mercados internacionales.

Sin embargo, añadió que el escenario internacional plantea nuevos desafíos y reabre un debate que Paraguay y la región ya habían iniciado en 2017.

“No resulta casual que esa discusión coincidiera con la firma del acuerdo de cooperación entre el Servicio Veterinario Oficial y la Fundassa, concebido con una vigencia de diez años y cuyo plazo hoy se encuentra próximo a cumplirse” contó

Escenario internacional y Fundassa

Uno de los principales puntos de la reflexión del titular del servicio veterinario oficial está relacionado con la estructura financiera de Fundassa, debido a que alegó que actualmente una parte importante de sus ingresos proviene de la vacunación contra la fiebre aftosa.

Explicó que cualquier modificación en la estrategia sanitaria tendrá impacto directo en el financiamiento de la Fundassa y, por consecuencia, en su capacidad operativa.

“No se trata de desmantelar un modelo exitoso, sino de adaptarlo con criterio técnico y responsabilidad ética hacia los más de 140.000 productores del país”, precisó.

En ese contexto, planteó que una reducción progresiva y planificada de la presión vacunal podría constituir una vía de transición, mientras se redefinen las bases financieras e institucionales del sistema.

Agregó que una suspensión abrupta generaría un impacto inmediato que podría comprometer seriamente la continuidad operativa del sistema sanitario.

Paraguay ante el escenario regional

Martin mencionó que en las Américas 32 de los 35 países cuentan, al menos, con una zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, abarcando cerca del 85% del rebaño regional.

En contraste, Paraguay mantiene una alta presión vacunal, situación que abre el debate sobre una eventual transición hacia un estatus sanitario superior, pero que también obliga a analizar la sostenibilidad del modelo actual.

“La sostenibilidad no se garantiza con inercia, sino con decisiones oportunas. Adaptar el presente para asegurar el futuro implica asumir costos, revisar paradigmas y actuar con visión de largo plazo. En ese camino, la responsabilidad técnica y la prudencia financiera deben prevalecer sobre la comodidad de lo conocido”, apuntó.

Reuniones con países asiáticos

Respecto a su participación en Mongolia, comentó que el viaje también permitió aprovechar la estrategia de apertura comercial hacia el sudeste asiático, con reuniones bilaterales con representantes de Japón, Corea y Taiwán.

“Estaban realmente todos los países de Asia. Siempre uno debe aprovechar estos lugares porque realmente es una promoción del país y de la región”, manifestó.

Asimismo, explicó que la situación sanitaria en esa región es compleja debido a la circulación del serotipo SAT (variantes del virus) de la fiebre aftosa, debido a que no se vacuna en la región y es considerada exótica.

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Vacunación contra la aftosa hasta 2028

Durante su discurso en la Expo Paraguay, el presidente de la República Santiago Peña, pidió un consenso entre todos los actores sobre la vacunación contra la fiebre aftosa y que al menos hasta el fin de mandato se continuará inmunizando contra la enfermedad.

Sobre este punto, subrayó que esa postura coincide con la posición de Senacsa de continuar con la inmunización, al menos, hasta el mencionado año.