Médicos se vuelcan al Congreso para conseguir el total del reajuste exigido

Representantes del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) se reúnen en la mañana de este jueves con representantes del Poder Legislativo, primeramente en la Cámara de Diputados, donde fueron recibidos por el presidente Raúl Latorre, en el marco del análisis técnico del presupuesto para Salud, en busca del aumento salarial que exigen.

El presidente del Congreso, senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC) confirmó a ABC que tiene previsto recibir a los médicos en torno a las 10:30 a fin de conformar una mesa técnica, de la que participarán también parlamentarios como Esperanza Martínez, Ignacio Iramain, Dionisio Amarilla y Natalicio Chase.

El miércoles se desarrolló una reunión entre representantes del Sinamed y autoridades del Ministerio de Salud Pública, entre ellas, la ministra María Teresa Barán. Tras el encuentro, la doctora Rosanna González, secretaria del sindicato, destacó que finalmente la cartera sanitaria demuestra una “apertura total” en las negociaciones.

La dirigente explicó que la institución reconoció contar con US$ 60 millones para el reajuste salarial, aunque que la solicitud es de US$ 120 millones. Es ahí donde el Congreso cumpliría un papel fundamental durante el análisis del Presupuesto General de la Nación para el 2027, con la posibilidad de reasignar recursos hasta poder cumplir con la reivindicación del gremio.

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Piso dentro del escalafón

Asimismo, la médica confirmó que lo acordado fue que el piso se daría dentro del escalafón médico, aunque hasta ahora se desconoce cuánto alcanzaría eso ya que la propuesta va a las “manos de los técnicos”.

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“No podemos todavía hablar de una victoria hasta que nosotros tengamos el monto y tengamos un documento firmado. Hoy son compromisos en los que ambas partes asumieron; el Ministerio de Salud tendría que mandar una adenda y el Congreso completar la cifra”, detalló y citó un plazo de unas 48 horas referente a la adenda.

En entrevista con ABC TV, el doctor Roberto Riveros, miembro del gremio, explicó que los mismos US$ 60 millones que el Gobierno tenía previstos para el escalafonamiento serán redirigidos, en principio, a financiar ese piso salarial parejo para todos los médicos.

Según Riveros, la propuesta original de Sinamed planteaba un piso de 8 millones de guaraníes por cada vínculo de 12 horas laborales a la semana. En las tratativas, esa cifra bajó a un valor de referencia de 7 millones, aunque el dirigente aclaró que todavía no hay montos cerrados: solo existe acuerdo sobre el concepto, no sobre las cifras finales, que dependen de la disponibilidad presupuestaria.

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