Docentes universitarios analizan sumarse al paro nacional del 17 y 18 de septiembre

Docentes de universidades e institutos superiores públicos del país evalúan adherirse a las medidas de fuerza anunciadas por los gremios de la educación para este mes, mientras avanzan las discusiones sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

La medida nacional fue anunciada inicialmente por gremios de docentes de la educación pública para los días 17 y 18 de septiembre, con suspensión total de actividades educativas, ante la falta de acuerdo con el Gobierno sobre el reajuste salarial.

En este contexto, representantes de la educación superior pública plantean incorporar sus propios reclamos a la agenda de movilización. El sector sostiene que los docentes universitarios también sufren una pérdida del poder adquisitivo y mantienen importantes diferencias salariales entre las distintas instituciones públicas.

Entre sus principales reivindicaciones figura la nivelación salarial docente de nueve universidades públicas: la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES), Universidad Nacional de Itapúa (UNI), Universidad Nacional de Pilar (UNP), Universidad Nacional del Este (UNE), Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN), Universidad Nacional de Concepción (UNC), Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS) y Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Los gremios solicitan que los salarios correspondientes a los rubros L y U sean equiparados mediante una tabla de nivelación salarial unificada, tomando como referencia la estructura salarial de la UNA prevista para 2027.

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El planteamiento también alcanza a los institutos superiores públicos. En este caso, piden una nivelación para los docentes del Instituto Nacional de Educación Superior (INAES), el Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) y el Instituto Superior Nacional de Música (ISNAMU). Para estos profesionales, reclaman que las horas cátedra correspondientes a los rubros Z sean equiparadas mediante una tabla salarial unificada para las tres instituciones.

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Una vez concretada la nivelación, los docentes universitarios plantean además que se establezca un mecanismo de reajuste anual vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), similar al criterio aplicado al Magisterio Nacional. El reclamo se sustenta, según los gremios, en una situación de precarización que obliga a numerosos docentes a asumir varias cátedras y funciones para alcanzar ingresos considerados suficientes.

De acuerdo con los datos citados por las organizaciones sindicales a partir de la Ley N° 7609, que aprobó el PGN 2026, la educación superior pública cuenta con unos 35.723 cargos docentes correspondientes a los rubros L y U cubiertos por aproximadamente 15.000 profesionales.

Para los gremios, esta diferencia refleja la necesidad de que los docentes recurran al pluriempleo y acumulen funciones para mejorar sus ingresos. Advierten además que la situación estaría provocando una migración de profesionales con formación de posgrado hacia otros sectores.

Los sindicatos sostienen que docentes, investigadores y profesionales con especializaciones, maestrías y doctorados estarían dejando de participar en concursos o abandonando sus puestos debido a las condiciones salariales que ofrece actualmente la educación superior pública. En ese sentido, reclaman que la educación superior sea incorporada como un sector específico dentro de las prioridades del PGN 2027 y que se reconozca lo que califican como una “deuda histórica” con los docentes universitarios.

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Como parte de sus planteamientos, también solicitaron la instalación de una mesa de trabajo integrada por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Intersindical del Sector Educativo. La intención es discutir una tabla única de nivelación que permita eliminar las diferencias salariales entre universidades e institutos superiores públicos y establecer un mecanismo permanente de actualización de los haberes.