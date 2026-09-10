Paro nacional de docentes: cuáles son los reclamos y qué exigen al Gobierno

Las organizaciones que componen la intersindical del sector educativo, donde figuran más de 15 gremios de profesores desde el nivel inicial hasta el universitario, presentaron esta mañana un petitorio dirigido a los ministros de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera y el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez. La misiva contiene una serie de pedidos para ser incluidos en el presupuesto 2027.

Los sindicatos oficializaron la medida de fuerza prevista para el jueves 17 de setiembre y el viernes 18 de setiembre, debido a que en reuniones anteriores no consiguieron acordar, entre otras cosas, el ajuste salarial exigido para el año que viene. Según afirmaron, las clases estarán totalmente suspendidas en estos dos días.

Para los docentes del Magisterio Nacional, que van del nivel inicial hasta el tercero de la Media, las exigencias son:

Reajuste Salarial del 8%

Creación de rubros para maestros de grados, horas cátedras, cargos directivos de escuelas, colegios, supervisores educativos y psicólogos.

Gastos de representación para Supervisores Educativos, Directores de Escuelas y Colegios.

Gratuidad.

Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), aseguró que mientras ellos solicitan el reajuste del 8% para el 2027, el Gobierno plantea el 2,4%, basado en los índices de inflación. “El propio presidente de la República, Santiago Peña, decretó un aumento del salario mínimo por encima de la inflación, porque se dio cuenta de que con eso no alcanza”, agregó.

Exigencias para las universidades públicas e institutos superiores

Los profesores del sector universitario, exigen una nivelación salarial docente en 9 universidades públicas:

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Universidad Nacional de Villarrica (UNVES) , Universidad Nacional de Pilar (UNP) y Universidad Nacional del Este (UNE) .

Universidad Nacional de Itapúa (UNI) , Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN) y Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS) .

Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Además, exigen la nivelación del salario en el Instituto Nacional de Educación Superior (INAES), el Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) y el Instituto Nacional Superior de Música (ISNAMU).

“Una vez lograda la nivelación salarial, incorporar para estos sectores de educación superior, el reajuste anual tomando como base el Índice de Precio del Consumidor, como le fue asignado al Magisterio Nacional”, apuntaron.

Plantean mesa de trabajo, como última alternativa antes del paro

Los sindicatos plantearon en la misiva la posibilidad de iniciar, en la brevedad posible, una mesa de trabajo para discutir estos temas. Básicamente, proponen que el Ejecutivo envíe una adenda presupuestaria contemplando estos reclamos al Congreso Nacional, que debe estudiar el Presupuesto General de la Nación (PGN), para el próximo año.

“Si se da esta mesa de trabajo y hay acuerdo, nosotros no vamos a ir al paro, de hecho nadie quiere salir a la calle, pero reivindicamos nuestros pedidos y queremos una respuesta”, aseguró Silvio Piris.