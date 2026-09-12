Crisis sanitaria: “Si tanto se invirtió en Salud y el reclamo es trágico, la gestión no funciona”, dice Nicanor

Duarte Frutos expuso una marcada contradicción entre el discurso de altas inversiones estatales y la cruda realidad que perciben los usuarios de los servicios públicos.

Lea más: Huelga de médicos: representantes de Sinamed se reúnen con ministra de Trabajo

“El vicepresidente Pedro Alliana dice que nunca se invirtió tanto en Salud, y seguro que sí. Pero si tanto se invirtió en salud y la percepción generalizada es trágica, y lo que se ve es demanda tras demanda del pueblo por medicamentos y por servicios, entonces la gestión no funciona. ¿Cómo voy a ser el presidente de la República y resulta que el principal problema lo tengo en la institución donde supuestamente más plata puse?”, cuestionó con dureza.

Reclamó decir la verdad dentro de la ANR

Consultado directamente sobre su postura respecto al desempeño de la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, el expresidente evitó personalizaciones, pero remarcó que las fallas de gestión se extienden a varias áreas del Poder Ejecutivo.

Lea más: Médicos mantienen huelga y aguardan propuesta del Gobierno para el lunes

“No es que no me guste. ¿Dónde se tiene la mayor demanda? ¿Dónde se tiene el mayor reclamo? Y bueno, no solamente ahí; tenés el Ministerio de Obras Públicas, tenés problemas en Educación. Y bueno, tenemos que hablar en el coloradismo, tenemos que decir la verdad”, sentenció.

Defensa de la reforma educativa frente a las críticas

Al abordar el debate en torno a los deficientes resultados obtenidos por Paraguay en las recientes evaluaciones internacionales de educación (PISA), Duarte Frutos salió al paso de los cuestionamientos dirigidos hacia su exministra de Educación, Blanca Ovelar, a quien diversos sectores políticos y comunicadores responsabilizan del fracaso del modelo educativo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Paraguay tras Pisa 2025: “Tenemos un sistema desfasado y sin un plan de mejora definido”, dice especialista

El exjefe de Estado —quien ejerció como ministro de Educación antes de su presidencia— rechazó que la “Reforma Educativa” impulsada a mediados de los noventa haya fracasado, aunque admitió la necesidad urgente de una actualización curricular.

“La reforma de la educación se hizo en el siglo pasado. Después de 30 o 40 años tiene que revisarse la reforma y plantear un sistema curricular distinto, porque el mundo del conocimiento ha cambiado. Pero yo no veo que haya sido un fracaso”, aseveró.

Lea más: Celeste Amarilla enfrenta a Blanca Ovelar por resultados de PISA: “Usted también fue parte de esto”

Para argumentar su postura, Duarte Frutos sostuvo que el proceso formativo de la reforma permitió el surgimiento de una juventud con mayor conciencia cívica y participación democrática.

“Tenemos jóvenes mucho más comprometidos. El movimiento ‘UNA No Te Calles’ estuvo integrado por jóvenes de la reforma; la toma de escuelas y colegios la hicieron jóvenes que se han formado en la reforma, en la educación democrática. En el año 1994 se inició un proceso de refundación de la educación que obviamente sigue inconcluso y hay que ir mejorando”, concluyó.