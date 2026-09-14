Cambios en Salud afectarían continuidad de proyectos y entrega de medicamentos, dice Fepper

La Federación Paraguaya de Pacientes con Enfermedades Raras (Fepper) manifestó su “desconcierto” y preocupación ante la reestructuración en el Ministerio de Salud y Bienestar Social (MSPyBS) y el Instituto de Previsión Social (IPS).

En este sentido, Vanessa Florentín de Quiñónez, titular del gremio, advirtió que los cambios constantes de autoridades sin una política de Estado clara dejan a los pacientes desamparados y obligan a reiniciar negociaciones que llevaban meses de avance.

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Por lo que solicitó directamente al presidente de la República, Santiago Peña, y al titular de la cartera sanitaria, Dr. Isaías Fretes, la continuidad del Dr. Saúl Recalde al frente del Viceministerio de Salud, para no frenar las respuestas a amparos judiciales y la provisión de medicamentos esenciales para patologías raras y complejas.

“Cambiar personas no es la solución”, señalan desde Fepper

Desde la Fepper señalaron que la solución a los problemas del sistema público de salud no radica únicamente en la sustitución de nombres en los cargos directivos, sino en la consolidación de programas sustentables en el tiempo.

“Cambiar la persona por cambiar una cabeza no es precisamente la solución. Acá lo que faltan son políticas de salud a nivel nacional y programas que se vayan desarrollando independientemente de quién esté a la cabeza en ese momento”, afirmó Florentín.

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La dirigente remarcó el temor de que la transición administrativa paralice las gestiones en el tramo final del año: “Nos da miedo tener que pasar cuatro meses más en reuniones para volver a explicar mil veces lo mismo sin llegar a una solución. Los pacientes ya no pueden esperar más a que el que llega se ubique en su cargo”.

Apertura al diálogo con nuevas autoridades

Si bien solicitaron la permanencia del viceministro Recalde para sostener los proyectos en curso, desde la federación valoraron la designación del Dr. Derlis León como titular del IPS en reemplazo de Isaías Fretes nuevo ministro de Salud y expresaron su disposición a colaborar con las nuevas autoridades.

Asimismo, pidieron que la sociedad civil y las organizaciones de pacientes sean incluidas en las mesas de trabajo con las autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), este último clave para garantizar el financiamiento de los tratamientos de alta complejidad.

“Necesitamos seguir avanzando, no retroceder. Exigimos una atención médica de calidad y con calidez humana para toda la ciudadanía paraguaya”, concluyó.