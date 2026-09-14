Crisis sanitaria: Hospital de Ñemby saturado ante la falta de especialistas e insumos básicos

La falta de descentralización de la salud pública en el Departamento Central sigue cobrándose su precio en la calidad de vida de los usuarios. Mañana tras mañana, las salas de espera del Hospital Distrital de Ñemby se ven sobrepasadas no solo por la población local, sino por un constante flujo de pacientes que migran desde distritos vecinos como Guarambaré, Ypané e incluso sectores de San Lorenzo, expulsados por la precariedad de sus propios centros asistenciales.

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En medio de la reciente asunción del Dr. Isaías Ricardo Fretes al frente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS), los usuarios de la red pública de atención han comenzado a elevar sus reclamos directamente hacia la máxima autoridad sanitaria.

La migración por reactivos y medicamentos esenciales

Para quienes dependen exclusivamente del sistema público, conseguir desde una tira reactiva para análisis clínicos hasta un fármaco antihipertensivo básico se ha convertido en una travesía diaria.

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Nilda Raquel Arce, pobladora de Guarambaré, viajó hasta Ñemby debido a que el centro asistencial de su ciudad carece de los elementos mínimos para procesar muestras en el laboratorio.

“Que el ministro mire la ciudad de Guarambaré, que visite nuestro hospital básico y que él saque sus propias conclusiones. Necesitamos un director con capacidad de gestión para poder levantar lo que es nuestro hospital”, reclamó Arce.

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Esto mientras aguardaba en ventanilla para intentar conseguir losartán, un medicamento indispensable para el control de la presión arterial que tampoco estaba disponible en su municipio.

La historia se repite con los residentes de Ypané. Domitila Fernández de Sabattini explicó que, a pesar de contar con un centro de salud en su localidad, debe trasladarse habitualmente a Ñemby por la ausencia total de médicos especialistas.

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“En Ypané falta de todo, no hay cardiólogos ni urólogos”, señaló Fernández, quien pese a destacar el trato humano del personal de guardia, lamentó la falta recurrente de antibióticos y otros insumos de rutina.

“Vengo a buscar remedio y no hay nada”: La receta del bolsillo propio

Aunque la atención del personal sanitario es valorada por varios de los entrevistados, el desabastecimiento de la farmacia hospitalaria termina desviando la carga económica hacia las ajustadas finanzas de los pacientes.

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Blas Recalde, vecino de Ñemby que acudió al centro sanitario cursando una dolencia, resumió la frustración de quienes salen con las manos vacías tras horas de espera: “Vengo a buscar remedio y no hay nada: ni para la presión, ni para el colesterol, ni para el azúcar, ni un analgésico. Todo se va a tener que comprar. Esto tiene que mejorar enormemente”, aseveró.

Desigualdad en la atención y el pedido directo al Ministerio

El fenómeno de saturación en Ñemby muestra matices. Mientras algunos usuarios procedentes de zonas como Reducto (San Lorenzo) o trabajadoras de pasos itinerantes logran conseguir turnos para consultas de medicina clínica o neumología, la falta de cobertura integral obliga a que la demanda se concentre en unos pocos puntos del área metropolitana.

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Frente al cambio de administración en el Ministerio de Salud, el pedido de la ciudadanía de a pie coincide en un punto central: descentralizar los recursos, dotar de insumos de primera necesidad a los hospitales distritales y garantizar la presencia de especialistas en las comunidades más alejadas.

Para los pacientes que forman fila desde la madrugada, la dignificación de la salud pública no pasa por los discursos, sino por encontrar los remedios en la farmacia y un médico especialista en su propia ciudad.