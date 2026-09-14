Informe PISA: hablar dos idiomas no frena el aprendizaje; el problema es la pobreza, advierte experto

Los resultados del último informe PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) volvieron a encender las alarmas sobre el bajo rendimiento académico de los jóvenes de 15 años en Paraguay. Ante este escenario, el Ministerio de Educación planteó que los estudiantes obtendrían mejores resultados si las evaluaciones se realizaran únicamente en guaraní.

Sin embargo, el investigador y exviceministro Francisco Giménez sostiene que responsabilizar al bilingüismo o a la pandemia es una percepción equivocada e infundada. A su criterio, atribuir el rezago educativo al uso del español y el guaraní solo sirve para invisibilizar las verdaderas deficiencias del sistema.

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En este sentido, advirtió que centrar el debate en el idioma distrae la atención de los problemas de fondo que enfrenta el alumnado paraguayo, los cuales requieren intervenciones estructurales urgentes.

Hablar dos idiomas ayuda, no perjudica, señala experto

Giménez explicó que dominar más de un idioma ayuda al cerebro a entender mejor las cosas.

“Esto contradice las evidencias científicas. Que una persona que habla más de una lengua, su horizonte de comprensión es mayor. No importa la lengua que hable. Entonces, que una lengua impida, digamos, mejor desempeño... yo creo que es una percepción equivocada”, señaló.

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En este sentido, refirió que lo que realmente frena a los estudiantes son la pobreza y la falta de dinero e inversión. Destacó que el 30% de los alumnos vive en la pobreza, que falta mejorar las escuelas y que hay mucha resistencia a cambiar la forma de enseñar.

Una crisis que se repite

A Giménez le preocupa que el país se acostumbre a sacar malas notas en los exámenes educativos. Aclaró que esto no pasa solo en las pruebas PISA, sino también en otros exámenes de la región como ERCE y TERCE, lo que muestra que el problema afecta a toda la educación.

Ante este panorama, insistió en dejar de aceptar estos resultados y convocar a todos los sectores para buscar una solución conjunta.

“Yo creo que es urgente. No podemos continuar, digamos, aceptando estos resultados. ¿Qué es lo que requerimos como conclusión? Un pacto social por la educación. Yo creo que este es el momento en que tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad con todos los actores. Necesitamos sentarnos en una mesa y construir acuerdos y consenso”, concluyó.