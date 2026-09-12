La trampa del guaraní en PISA: Por qué tomar la prueba en nuestro idioma no mejorará los resultados

Tras conocerse los alarmantes puntajes de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA 2025), donde los estudiantes paraguayos quedaron entre los últimos de la región y del mundo en aprendizaje, el ministro de Educación, Luis Ramírez, había sugerido en declaraciones a ABC Color, que el idioma castellano podría estar actuando como una barrera en la evaluación.

“El 31% de la población paraguaya habla solo guaraní, el 36% habla los dos idiomas y solo el 29% habla español... Entonces hoy los mismos tomadores de la prueba dicen que el idioma influye muchísimo”, argumentó el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Pero este planteamiento choca de frente con la evidencia que maneja el propio sistema educativo, según explica la profesora Cinthia Martínez, doctoranda en Didáctica de la Lengua y la Literatura por la Universidad de Barcelona. La educadora indica que, en ese sentido, adjudicar el rezago a una barrera lingüística en el examen es un diagnóstico desacertado.

Los últimos datos oficiales del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo (Snepe 2018), respaldan esta afirmación. En Guaraní, el 77% de los estudiantes del noveno grado se encontraron por debajo del mínimo esperado y solo el 23% logró algún nivel esperado o destacado en su formación. Son prácticamente los mismos resultados observados en Snepe para Castellano en ese entonces. En Pisa 2025, el país retrocedió 21 puntos en lectura —pasando de 373 a 352— El 77% de los estudiantes paraguayos no alcanza el nivel básico de competencia en lectura, dice el reporte.

El desafío de pasar del guaraní hablado al guaraní escrito

Para la profesora Cinthia Martínez, pretender que una prueba escrita en guaraní salve los resultados de Pisa desconoce que, los alumnos tampoco han sido alfabetizados eficazmente en la cultura letrada de ese idioma.

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“Hay una brecha profunda entre el guaraní escrito y el guaraní oral. El estudiante paraguayo utiliza el idioma principalmente en un ámbito oral, afectivo, familiar y cotidiano, mezclado con las variaciones del jopara”, explica. Esto se observa al ingresar al sistema educativo, cuando el alumno se enfrenta a un código escrito con una gramática y un sistema alfabético altamente complejos que no domina.

“Por eso no tiene sentido decir que el Pisa en guaraní va a tener mejores resultados, o sea, no tenemos mejor resultado en lectura de comprensión y en guaraní los resultados son peores inclusive, por esta distancia importante entre el guaraní oral y el guaraní escrito”, sostiene.

La falta de formación técnica para enseñar guaraní

Sonia Beatriz Duarte, profesora de Arroyos y Esteros publicó en el 2024 un artículo para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), sobre los dramas que enfrenta el programa estrella del titular del MEC, denominado Ñe’êry, como la falta de textos contextualizados en el idioma oficial, la ausencia de capacitación a los docentes y el reto de la escritura.

“Existe una falta de formación técnica en los docentes para enseñar guaraní bajo criterios pedagógicos modernos, además de una marcada ausencia de recursos didácticos contextualizados a la realidad de los estudiantes”, señala Martínez.

Luego, remarca que “hay una realidad concreta que tiene que ver con la formación docente en competencias o capacitación técnica para enseñar guaraní, además de la ausencia de textos y recursos didácticos que estén contextualizados para los estudiantes. Entonces no son cosas menores”.

Lo que dijo Luis Ramírez sobre la expresión en guaraní

Cinthia Martínez también se refirió a otra declaración del ministro Ramírez, quien manifestó que “si le permitiéramos al alumno expresarse en guaraní, rendiría mucho mejor, rendiría mucho más alto, esa es la realidad”.

La especialista aclaró que las pruebas Pisa no son pruebas de expresión. “Quizás el ministro usó ese término como una forma de hablar, pero si lo tomamos literalmente, es una prueba que mide comprensión, no mide expresión escrita ni expresión oral. No me parece que nos va a ir mejor en guaraní, así como acá en Barcelona se empiza en catalán y tampoco fue mejor”, aseguró.