Academia Guaraní responde al ministro de Educación: “Ninguna lengua puede ser la causa del bajo rendimiento académico”

Tras divulgarse los históricos y deficientes resultados de Paraguay en las pruebas PISA 2025, el debate sobre el estado de la educación pública tomó un giro controvertido.

Lea más: Paraguay no rindió bien porque es guaraní hablante: titular del MEC justifica histórico desplome en PISA

El ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, argumentó que el predominio del guaraní en la crianza y formación de gran parte de la población actúa como un obstáculo frente a evaluaciones estandarizadas en castellano. La respuesta del órgano rector de la lengua materna no se hizo esperar: la Academia de la Lengua Guaraní (ALG) emitió un duro comunicado en el que rechazó las afirmaciones del titular del Gabinete Educativo.

A través del manifiesto firmado por sus autoridades, la ALG —creada por la Ley de Lenguas N.° 4251/10— sostuvo que “el guaraní ni ninguna otra lengua puede ser la causa del bajo rendimiento académico de estudiantes que reciben el contenido educacional casi totalmente en la lengua hegemónica y de prestigio”.

Lea más: La trampa del guaraní en PISA: Por qué tomar la prueba en nuestro idioma no mejorará los resultados

Las declaraciones del MEC y la réplica de la Academia

El ministro Ramírez había señalado previamente que un 31 % de la población paraguaya habla exclusivamente guaraní, mientras que un 36 % es bilingüe y solo un 29 % habla únicamente español, argumento con el cual sostuvo que el idioma influye de manera determinante en los exámenes. Ramírez sugirió que el español debe enseñarse como una segunda lengua bajo otro enfoque pedagógico, afirmando además que si las pruebas se tomaran en guaraní, los estudiantes rendirían mejor.

Sin embargo, desde la Academia descalificaron la pretensión de achacar el fracaso del sistema a la condición plurilingüe del país. La institución remarcó que la literatura sociolingüística y la evidencia internacional demuestran todo lo contrario:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Pruebas Pisa: Paraguay cayó drásticamente en lectura bajo el gobierno de Peña

“Países con más de una lengua oficial han logrado resultados sobresalientes en estas pruebas, tales como Finlandia (finés y sueco), Suiza (alemán, francés, italiano y romanche), Singapur (inglés, malayo, mandarín y tamil) y Luxemburgo (luxemburgués, francés y alemán). Estos países han construido sistemas bilingües sólidos donde la diversidad no representa un obstáculo”, enfatizó el comunicado.

Desinversión e infraestructura: Las verdaderas causas del colapso

Para la ALG, atribuir la crisis educativa a un solo factor constituye un análisis equivocado. La organización apuntó directamente a la escasísima inversión del Estado paraguayo, cuyo presupuesto educativo se ubica muy por debajo del 6% o 7% del Producto Interno Bruto (PIB) recomendado por la Unesco, posicionando al país con la inversión por estudiante más baja de la región.

Lea más: PISA: revelan que 7 de cada 10 estudiantes paraguayos no comprenden lo que leen

Esta desinversión, añade el documento, se traduce empíricamente en el estado deplorable de la infraestructura escolar, con mayor gravedad en las zonas rurales donde se concentra la mayor cantidad de población guaranihablante.

Diagnóstico de la Academia de La Lengua Guaraní

Presupuesto : Paraguay invierte por debajo del 6-7% del PIB ( Uneco ).

Falla de origen : Modelos pedagógicos desfasados ( Modelo Andrés Bello )

Diagnóstico sociolingüístico: Sistema educativo sustractivo que no aplica la educación bilingüe desde la lengua materna (Art. 77 CN).

Lea más: PISA: pruebas revelan significativa brecha educativa por nivel socioeconómico

Modelos pedagógicos obsoletos y la metáfora del “mendigo sobre lingotes de oro”

En uno de los pasajes más severos del pronunciamiento, la Academia identificó que la falla real radica en la inadecuada enseñanza de ambos idiomas oficiales. El sistema nacional, acusaron, se apoya en modelos de lengua desfasados: la enseñanza del castellano no se ha desprendido del modelo tradicional de Andrés Bello y la del guaraní repite el mismo vicio pedagógico.

🔸Bajo rendimiento en el informe PISA responde a fallas estructurales y no al bilingüismo, advierte especialista.



🗣️ "Que una lengua impida un mejor desempeño es una percepción equivocada; lo que requerimos con urgencia es un pacto social por la educación"



El bajo rendimiento… pic.twitter.com/Zfl744TwpB — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) September 14, 2026

Para graficar la distorsión, la ALG rescató una cita histórica sobre la realidad nacional:

Lea más: Paraguay tras Pisa 2025: “Tenemos un sistema desfasado y sin un plan de mejora definido”, dice especialista

“Hace ya más de 50 años un observador extranjero dijo: ‘El paraguayo es un mendigo que duerme cada noche sobre dos lingotes de oro; tiene dos portentosas lenguas y no las aprovecha ninguna’”.

🔸Informe PISA: Paraguay queda en anteúltimo lugar y exponen la preocupante crisis en comprensión lectora

🗣️ "Hay siete maestros de cada diez que no entienden lo que leen. Ocho de cada quince alumnos tampoco entienden lo que leen. Estamos reciclando burros".

(Senadora Celeste… pic.twitter.com/uDnSyworth — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) September 12, 2026

El manifiesto atribuyó la persistencia de estos enfoques a la injerencia de “pseudo técnicos y empíricos” empotrados en el Ministerio de Educación que perpetúan prejuicios lingüísticos y desoyen el artículo 77 de la Constitución Nacional y el artículo 28 de la Ley de Lenguas, las cuales exigen que la alfabetización inicial se realice en la lengua materna del educando.

Lea más: PISA: ¿los paraguayos se volvieron “menos inteligentes”? El análisis de un neurocirujano

Convocatoria a una mesa de trabajo urgente

Lejos de cerrar el debate en el terreno mediático, la Academia de la Lengua Guaraní instó formalmente al ministro de Educación, Luis Ramírez, y al titular de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, Javier Viveros, a entablar una reunión de trabajo conjunta.

El objetivo planteado es evaluar el estado actual de la educación bilingüe —la cual calificaron de “prácticamente abandonada”— para su reformulación integral basada en evidencias, materiales de calidad, formación docente adecuada y la evaluación de aprendizajes en la lengua materna de los alumnos cuando corresponda.