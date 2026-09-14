Municipales 2026: así funciona el voto accesible para adultos mayores y personas con discapacidad

¿Qué es el Voto Accesible y quiénes pueden solicitarlo?

El Voto Accesible engloba los mecanismos de inclusión adoptados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para asegurar que todas las personas con discapacidad y adultos mayores puedan ejercer su derecho al voto.

Según lo establece el Artículo 217 de las normas electorales de la Ley Nº 834/96, esta reglamentación se elabora con la asistencia técnica de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) y la Comisión Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Voto preferente: quiénes no necesitan hacer fila

El voto preferente es una modalidad que permite a ciertos grupos de electores votar sin la necesidad de formar fila en sus respectivos colegios electorales. Los ciudadanos no necesitan inscribirse previamente para utilizar este beneficio. Quienes tienen preferencia directa al llegar a su mesa receptora de votos son:

Personas con discapacidad

Adultos mayores

Mujeres embarazadas

Mujeres con lactantes en brazos

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Voto asistido: qué reglas y límites debe cumplir el acompañante

Las personas con discapacidad visual o con discapacidad en los miembros superiores tienen el derecho de emitir su voto de manera independiente. Sin embargo, si los mecanismos no son adecuados para ellos, pueden ser asistidos por una persona de su confianza durante el procedimiento en el cuarto oscuro. Según el reglamento de la Resolución TSJE Nº 148/2026 y el manual de voto informado, el acompañante debe cumplir estos requisitos:

Solo debe realizar lo que el elector le indique de forma explícita en el cuarto oscuro

Podrá acompañar a un solo elector que lo haya designado durante toda la jornada, a menos que sea un familiar directo (padres, abuelos, hermanos, hijos o nietos), en cuyo caso podrá asistir a más de un miembro de su familia

Tiene la obligación de guardar absoluta reserva sobre la opción seleccionada

No puede inducir, sugerir ni coaccionar respecto al sentido del voto.

Debe registrarse obligatoriamente ante los miembros de la mesa receptora antes de asistir al elector

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Voto en casa: en qué consiste y en qué ciudades se aplica

Esta iniciativa está dirigida exclusivamente a las personas que tienen una discapacidad física severa, disfuncionalidad motora severa o que por motivos de salud muy graves no pueden acudir presencialmente a su local de votación.

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Para las Elecciones Municipales de 2026, el TSJE destinará 31 locales de votación base, con 32 mesas receptoras y 32 máquinas de votación exclusivas para acercar las urnas a los hogares de los beneficiarios.

Según la Justicia Electoral para las elecciones del 4 de octubre fueron incluidas 19 ciudades en donde las máquinas de votación llegarán a la casa de 608 personas que se inscribieron hasta el 30 de diciembre de 2025.

Las urnas llegarán a Asunción y varias ciudades del departamento Central como Capiatá, Fernando de la Mora, Lambaré, Luque, Mariano Roque Alonso, Ñemby, San Lorenzo y Villa Elisa; mientras que en el departamento de Caaguazú, estarán disponibles en su capital del mismo nombre, así como en Coronel Oviedo.

Así también, Encarnación, Cambyretá, departamento de Itapúa; Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná; Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes; San Estanislao, departamento de San Pedro; Villarrica, departamento de Guairá; Caazapá, departamento de Caazapá y Concepción, departamento de Concepción.

Mesas accesibles: dónde se ubican dentro del local de votación

Para quienes sí pueden trasladarse, pero tienen dificultades de movilidad (como adultos mayores o personas con discapacidad física en miembros inferiores), se habilitarán las Mesas Accesibles. Estas mesas estarán ubicadas obligatoriamente en lugares de fácil acceso dentro del local de votación, casi siempre en la planta baja o cerca de los accesos principales.

De acuerdo con los datos oficiales de las Elecciones Municipales 2026, se dispondrán de Mesas Accesibles en 771 locales de votación en todo el país, lo que beneficiará directamente a 6.030 electores. Además, todos los recintos contarán con una “Mesa de Ayuda” en un lugar accesible para orientar a quienes necesiten información sobre el procedimiento.

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