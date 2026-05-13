Candidato a concejal por HC es el nuevo asesor de Isaías Fretes en IPS

El Instituto de Previsión Social (IPS) oficializó la designación de Oscar Ariel Noldin Núñez como asesor de la Presidencia, una incorporación que, según afirma la comunicación institucional, “apunta a fortalecer el trabajo técnico-administrativo en una etapa centrada en procesos de modernización y mejora”.

La nota destaca que Noldin acumula más de 15 años de trayectoria en la administración pública, con responsabilidades vinculadas a la organización, la administración y la gestión de servicios en el área de salud.

En su recorrido reciente figuran cargos directivos de peso en distintas dependencias del Estado:

Dirección de Organización y Calidad del IPS (2025–2026)

Dirección Administrativa del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) (2024–2025)

Dirección Administrativa de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud del MSPyBS (2021–2024)

De acuerdo con lo informado, Noldin también fue director administrativo del Hospital General Barrio Obrero, jefe del Departamento de Zonas Operativas Regionales del Senepa, además de administrador y jefe de Contabilidad del Hospital Materno Infantil Loma Pytã.

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Asesor en plena campaña por la concejalía, de la mano de HC

En diciembre de 2025, Oscar Noldin anunció su candidatura a la concejalía de la capital por el movimiento oficialista Honor Colorado y desde entonces trabaja arduamente en su campaña junto con el precandidato Camilo Pérez.

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“Queridos familiares, amigos, compañeros y vecinos de Asunción: soy Oscar Noldin, candidato a concejal de Asunción. Hoy lanzo mi candidatura, respaldado por mi trabajo social, gestión y trayectoria profesional. Me he formado académicamente para servir mejor y estoy convencido de que la buena gestión sí cambia la vida de los ciudadanos”, dice parte del posteo que publicó Noldin en sus redes oficiales.

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Entre las actividades de su campaña, Noldin participa de encuentros vecinales, recorridos y reuniones. Una de ellas tuvo lugar en febrero de este año cuando compartió con el actual intendente de la capital, Luis Bello, y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, uno de los principales impulsores de la candidatura de Pérez.

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