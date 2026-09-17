Hugo Javier evoluciona en UTI: ya come solo y reacciona a la música

El doctor Miguel Ferreira, director del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), confirmó una mejoría en el estado de salud del exgobernador de Central, Hugo Javier González, quien permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) desde hace casi dos semanas. De acuerdo con lo manifestado por el médico, uno de los avances más alentadores es que el paciente ya puede ingerir alimentos por sus propios medios.

El profesional detalló que el popular exanimador mantiene estables sus signos vitales, así como una buena función cardíaca y renal, respirando por sí solo aunque sigue con la traqueostomía.

“Lo más importante es que en la parte neurológica hay mejoría. Él tenía una sonda de alimentación que se ha retirado ayer a la tardecita-noche y hemos comenzado la alimentación por vía oral, él por su propia cuenta, cosa que por el momento es positivo”, resaltó Ferreira en comunicación con NPY.

Avance neurológico y coordinación muscular

El médico explicó que lograr la ingesta oral representa un paso muy importante dentro de su proceso de recuperación tras el traumatismo y el procedimiento quirúrgico. “Ese era nuestro temor. Después del trauma y del procedimiento de la traqueostomía, lleva un tiempo la coordinación muscular que influye en la deglución. Y él ingirió tranquilamente una comida semisólida; esta mañana ingirió un vasito de flan por su propio medio”, contó.

Ferreira añadió que en el aspecto neurológico el paciente responde a estímulos, mueve las cuatro extremidades, abre los ojos y logra emitir palabras con mayor claridad. “Ya sale mejor la tonalidad de la voz, ya se le entiende más y estamos mejor. El equipo médico que le está atendiendo está muy contento y muy feliz con su evolución”, afirmó.

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Estímulo musical y respuesta positiva

Otro de los aspectos llamativos compartidos por la dirección médica fue el pedido expreso del propio exgobernador de escuchar música. “Es un dato interesante el hecho de que él pida eso; significa que está recuperando la conciencia y la memoria”, valoró el doctor Ferreira.

El profesional relató que la hermana de Hugo Javier interpretó sus gestos y lectura labial para identificar una canción que él solía cantarle: “Le puso la música que él suele cantarle a la hermana y eso provocó un gesto positivo de él. Con la lectura labial, inclusive, según la hermana, pudo identificar el grupo musical que estaba sonando”.

No obstante, Ferreira pidió la cautela y enfatizó que el proceso irá “paso a paso”. Aclaró que el paciente aún no se encuentra en condiciones de emitir declaraciones judiciales ni de otra índole.

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Médico resalta historial clínico de Hugo Javier

Un punto relevante señalado por el médico tiene que ver con el buen estado de salud previo de Hugo Javier, quien no tiene antecedentes de enfermedades como diabetes o hipertensión, elemento que según dijo, estaría contribuyendo a su rápida evolución.

“La recuperación de él es más rápida de lo habitual. Nosotros creemos, por el estado general, el estado clínico en general que él tenía antes, porque él era una persona sana, sin hipertensión, sin diabetes. No era una persona que tenía obesidad, no tenía una enfermedad de base. Así es que creemos que todo eso influyó para que esta recuperación sea más rápida”, remarcó.

Internado tras confuso incidente

Hugo Javier González fue trasladado de urgencia a un centro asistencial a principios de septiembre tras ser hallado semi inconsciente y con un traumatismo craneal, contusiones e indicio de un eventual accidente cerebrovascular (ACV) mientras se encontraba recluido.

Ante la complejidad del cuadro, fue derivado al Hospital Nacional de Itauguá para permanecer en cuidados intensivos. El Ministerio Público lleva adelante una investigación para precisar las circunstancias exactas del hecho dentro del establecimiento penitenciario.

Al momento de su descompensación, el exgobernador cumplía prisión tras ser condenado por hechos de corrupción y lesión de confianza vinculados a transferencias e irregularidades en la ejecución de fondos de la Gobernación de Central.

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