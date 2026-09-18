Crisis del sector bananero: caída de precios y del dólar golpea a productores y exportadores

En este distrito existe un promedio de 1000 familias productoras de banana que dependen directamente del rubro. Esta situación lo hace reconocer como la capital de la banana del Paraguay.

Ante este escenario, representantes del sector plantean medidas financieras y la instalación de infraestructura propia para mejorar la comercialización.

El precio promedio anual del banano bajó de G. 38.243 la caja en el 2025 a G. 24.031 en 2026, de acuerdo con los datos técnicos recopilados por el sector. El valor registrado este año también se encuentra por debajo del promedio de 2024, cuando el precio alcanzó G. 33.209 la caja de banana de primera calidad exportada al exterior.

A esta caída se suma el efecto negativo de la cotización del dólar para las operaciones de exportación. La moneda estadounidense pasó de registrar valores superiores a G. 8.008,77 en abril de 2025 a G. 5.922 en agosto de 2026, generando una importante reducción de los ingresos que reciben los exportadores al convertir sus operaciones a guaraníes.

Según los datos presentados, los exportadores reciben en promedio G. 1.545,22 menos por cada dólar comercializado en comparación con el periodo anterior. La diferencia llegó incluso a G. 1.866,21 por dólar durante julio de 2026, aumentando la presión sobre un sector que ya enfrenta una disminución en el precio de venta de su producción.

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Ante esta situación, la Cámara Paraguaya del Banano y la Piña (CAPABAP) y la Mesa Nacional de Interconexión Comercial Bananera (MENICOB) plantearon una serie de alternativas para sostener al sector. Las propuestas fueron presentadas durante una reunión conjunta con gobernadores de Cordillera, San Pedro y Caaguazú.

Entre los principales pedidos se encuentra la reestructuración de los créditos destinados al sector productivo y exportador. La propuesta contempla negociar con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) para los pequeños productores y con el Banco Nacional de Fomento (BNF), tanto para pequeños productores como para los exportadores.

Los representantes del sector solicitan un año de gracia y las tasas de interés más bajas posibles, teniendo como antecedente una línea de crédito otorgada años atrás, cuando Argentina había establecido restricciones para el pago de las exportaciones paraguayas en dólares.

Otra de las propuestas apunta a contar con infraestructura logística propia en Argentina, específicamente mediante la adquisición de un depósito en el Mercado Central de Buenos Aires.

La intención es que los productores y exportadores paraguayos puedan ingresar directamente al mercado internacional, reduciendo la dependencia de intermediarios y teniendo mayor control sobre los costos y los precios de venta de la fruta.

El proyecto también podría beneficiar a otros sectores frutihortícolas del país, ya que la infraestructura no estaría destinada exclusivamente al banano, sino que podría ser utilizada para facilitar la comercialización de otros productos paraguayos en el mercado argentino y, posteriormente, en otros destinos.

Los representantes del sector consideran que la combinación de precios más bajos y la depreciación del dólar está poniendo en riesgo la sostenibilidad de la actividad. Por ello, buscan que las instituciones públicas acompañen al sector con medidas que permitan afrontar la actual coyuntura y mantener la producción y las exportaciones.

La situación afecta especialmente a los productores que deben seguir afrontando los costos de producción, transporte y comercialización, mientras los ingresos obtenidos por la venta de la fruta se reducen tanto por el menor precio del banano como por el tipo de cambio desfavorable.