LaMafiaManda: director de la Senad y primo de Lalo Gomes va también a Viñas Cue

El juez de Garantías Humberto Otazú, interino de su colega Osmar Legal, decretó la prisión preventiva del agente especial supervisor general Hugo Derlis Baptista Báez, de 56 años, director general de la Dirección General Antidrogas de la Secretaría Nacional (Senad), en la prisión militar de Viñas Cue.

Según lo resuelto por el magistrado, existe peligro de fuga y también peligro de obstrucción de parte del procesado por supuesta asociación criminal, omisión de funcionario encargado de prevenir, detentación ilegal de armas, tráfico ilícito de armas y hechos punibles conexos, en el marco de la causa derivada del caso #LaMafiaManda.

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Baptista Báez se presentó este viernes 18, poco después de las 6:00, ante el Departamento Contra el Crimen Organizado, en Asunción, donde quedó detenido por orden fiscal, a consecuencia de la imputación derivada de los chats filtrados del celular del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes Batista y expuestos con el caso #LaMafiaManda.

Los fiscales del caso son Ingrid Cubilla, Christian Ortiz, José Martín Morínigo y Luis Said, quienes formularon imputación contra Hugo Baptista y otros tres agentes de la Senad, así como contra la sobrina de Eulalio “Lalo” Gomes, Helga Lizany Concepción Solís Gómez.

Altos mandos de Senad y sobrina de Lalo ya están presos

Hugo Derlis Baptista Báez se desempeñaba como director general de la Dirección General Antidrogas de la Senad y tenía orden de detención desde el lunes 14 del corriente, luego de la imputación presentada por los fiscales antidrogas y de Crimen Organizado.

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El agente antidrogas está imputado por la presunta comisión de los hechos punibles de asociación criminal, omisión de funcionario encargado de prevenir, detentación ilegal de armas, tráfico ilícito de armas y hechos punibles conexos.

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Con la resolución del Juzgado, Baptista Báez se suma a los demás procesados que ya cumplen prisión preventiva en la prisión militar de Viñas Cue, el agente especial prefecto Cristian Porfirio Amarilla Cabaña (48), el coronel del Ejército Paraguayo Aldo Osmar Pintos Martínez (50) y la agente especial subinspector Alicia Marlene Vázquez Samaniego (43).

Todos están procesados por asociación criminal, omisión de funcionario encargado de prevenir, detentación ilegal de armas, tráfico ilícito de armas y hechos punibles conexos, desde el 14 de septiembre de este año. Esta causa es una derivación de la causa relacionada a la filtración de los chats de Eulalio “Lalo” Gomes.

Roles de agentes de Senad, según Fiscalía

En cuanto al director general Hugo Baptista la fiscalía señala en la imputación que es “primo hermano de Eulalio Gomes, que en su carácter de funcionario con cargo de Director General Antidrogas de la Senad habría participado para facilitar la fuga de Ronaldo Mendes Nunes durante el operativo Sanctus desarrollado en fecha 8 de diciembre de 2023.

En dicha oportunidad, el director de la Secretaría Nacional Antidrogas mantuvo comunicaciones con Eulalio Gomes mediante la aplicación de WhatsApp, registradas antes y después del operativo, de acuerdo con lo resaltado en el acta de imputación.

La fiscalía también resalta que “en fecha 28 de octubre de 2022, mediante la aplicación de WhatsApp, habría ofrecido para la venta a Eulalio Gomes un arma de fuego tipo fusil Mauser, calibre 7,62 x 51 mm OTAN, de alto poder de impacto y largo alcance, cuyo uso se encontraba reservado a las Fuerzas Públicas, sin encontrarse el mismo autorizado para la comercialización de armas de fuego de tales características”.

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En cuanto al militar Aldo Osmar Pintos, se consigna que “se desempeñaba como comandante de Fuerzas Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas y haber proporcionado información sensible vinculada a actuaciones operativas de dicha institución, la cual habría sido transmitida a Eulalio Gomes por intermedio de Helga Lizany Gomes, quien en aquel entonces mantenía una relación sentimental con Pintos”.