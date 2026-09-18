LaMafiaManda: exdirector de la Senad y primo de Eulalio “Lalo” Gomes ya está detenido

Poco después de las 6:00 de hoy, Hugo Derlis Baptista Báez (56), director de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se presentó ante el Departamento Contra el Crimen Organizado, en Asunción, donde quedó detenido. El mismo está investigado en el marco de una causa abierta como derivación de los chats filtrados del celular del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes Batista y expuestos con el caso #LaMafiaManda.

Baptista Báez, actualmente se desempeña como director general de la Dirección General Antidrogas de la Senad y tenía orden de detención desde el lunes 14 del corriente. El agente antidrogas está imputado por la presunta comisión de los hechos punibles de asociación criminal, omisión de funcionario encargado de prevenir, detentación ilegal de armas, tráfico ilícito de armas y hechos punibles conexos.

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El mismo será puesto a disposición del Ministerio Público para su declaración indagatoria, luego de pasar por la Dirección de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional donde se le tomarán sus datos correspondientes, para su correcta identificación.

Los fiscales del caso son Ingrid Cubilla, Christian Ortiz, José Martín Morínigo y Luis Said, quienes formularon imputación contra Hugo Baptista y otros tres agentes de la Senad, así como contra la sobrina de Eulalio “Lalo” Gomes, Helga Lizany Concepción Solíz Gómez.

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En tanto que el caso se tramita ante el juzgado penal de garantías Especializado en Crimen Organizado de Osmar Legal, quien por motivos de viaje está siendo interinado por su colega Humberto Otazú, del juzgado penal de garantías Especializado en Delitos Económicos. Este magistrado sería el encargado de realizar la audiencia de imposición de medidas una vez que el imputado sea puesto a su disposición.

Sobrina de Lalo Gomes y agentes de Senad con prisión

El juez penal de garantías Humberto Otazú dirigió, este jueves último, una audiencia de imposición de medidas a la que hasta entonces fue la última detenida, Helga Lizany Concepción Solís Gómez, sobrina de Eulalio “Lalo” Gomes. Sobre ella el magistrado dictó la prisión preventiva en el Departamento Contra el Crimen Organizado de la Policía.

Por otra parte, el juez Otazú resolvió que los demás altos mandos de la Senad, cumplan prisión preventiva en la Prisión Militar de Viñas Cue, en atención a que los mismos pertenecen a un organismo de seguridad del Estado.

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En ese contexto, quienes están sujetos a dicha medida cautelar el agente especial prefecto Cristian Porfirio Amarilla Cabaña (48), el coronel del Ejército Paraguayo Aldo Osmar Pintos Martínez (50) y la agente especial subinspector Alicia Marlene Vázquez Samaniego (43).

Todas estas personas también están imputadas por asociación criminal, omisión de funcionario encargado de prevenir, detentación ilegal de armas, tráfico ilícito de armas y hechos punibles conexos, desde el 14 de septiembre de este año. Esta causa es una derivación de la causa relacionada a la filtración de los chats de Eulalio “Lalo” Gomes.

Roles de agentes de Senad, según Fiscalía

Por otro lado, la Fiscalía fue ya menos detallista al describir en su imputación las conductas de los cuatro agentes especiales de la Senad imputados.

Sobre el director genera Hugo Baptista, dice que es “primo hermano de Eulalio Gomes, que en su carácter de funcionario con cargo de Director General Antidrogas de la Senad habría participado para facilitar la fuga de Ronaldo Méndes Nunes durante el operativo Sanctus desarrollado en fecha 8 de diciembre de 2023, oportunidad en que mantuvo comunicaciones con Eulalio Gómes mediante la aplicación de WhatsApp, registradas antes y después del operativo”.

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También citan que el “en fecha 28 de octubre de 2022, mediante la aplicación de WhatsApp, habría ofrecido para la venta, a Eulalio Gomes, un arma de fuego tipo fusil Mauser, calibre 7,62 x 51 mm OTAN, de alto poder de impacto y largo alcance, cuyo uso se encontraba reservado a las Fuerzas Públicas, sin encontrarse el mismo autorizado para la comercialización de armas de fuego de tales características”.

En cuanto al militar Aldo Osmar Pintos, se consigna que “se desempeñaba como comandante de Fuerzas Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas, haber proporcionado información sensible vinculada a actuaciones operativas de dicha institución, la cual habría sido transmitida a Eulalio Gomes por intermedio de Helga Lizany Gomes, quien en aquel entonces mantenía una relación sentimental con el mismo”.

Fuga de jefe narco con supuesta complicidad de agentes de Senad

También habría colaborado para la fuga del brasileño Ronaldo Mendes Nunes y para evitar que relacionaran a Lalo Gomes con ese escape.

“En fecha 28 de octubre de 2023, habría solicitado a Eulalio Gomes, aprovechando la condición de autoridad parlamentaria que este ostentaba, que interviniera ante una magistrada judicial con la finalidad de obtener la asignación de un vehículo en carácter de depositario judicial”, dice la imputación contra Pintos.

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Lalo Gomes supuestamente se comprometió en conseguirlo y le escribió “cobrá con ese”.

“Se atribuye a Cristian Portirio Amarilla Cabaña, quien en ese entonces se desempeñaba en el cargo de director de Inteligencia de la Senad, haber proveído conjuntamente con Helga Lizany Solís y Aldo Osmar Pintos, información sensible a Eulalio Gomes, con quien también mantenía contacto directo, sobre investigaciones relativas al narcotráfico, y además habría ayudado a frustrar la detención de Ronaldo Méndes Nunes”, indica la porción de hechos de este imputado.

“Por otro lado, se atribuye al mismo haber intervenido en su carácter de director de Inteligencia y superior jerárquico de Alicia Marlene Vázquez Samaniego para emitir y suscribir el informe final del caso Pavo Real 1, en la cual se omite señalar al señor Eulalio Gomes Baptista, quien estaba identificado por su vinculación al inmueble conocido como estancia Negla Poty, pese a que el mismo fue mencionado en uno de los mensajes obtenidos en la extracción de datos del dispositivo celular que en su momento fuera analizado y cuya titularidad correspondía a Luan Azevedo Pavao”, explica sobre cómo supuestamente Cristian Amarilla intentó salvar a Lalo Gomes.

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Sobre Alicia Marlene Vázquez Samaniego, quien dependía directamente de Cristian Amarilla, se señala que era la jefa del departamento encargado de elaborar el análisis sobre los bienes o testaferros de Jarvis Chimenes Pavão en Paraguay y que ella omitió deliberadamente incluir a Lalo Gomes en la causa.