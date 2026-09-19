Amplían rango de edades para vacunación contra el dengue

El Ministerio de Salud Pública anunció que amplió el rango de edades para la aplicación de la vacuna contra el dengue, enfermedad viral transmitida por mosquitos, mientras se teme un aumento de casos ante el incremento de las lluvias a consecuencia del fenómeno meteorológico El Niño.

Hasta ahora, las vacunas contra el dengue disponibles en Paraguay se aplicaban a personas de entre 6 y 39 años. Sin embargo, el rango etario fue ampliado a personas de hasta 60 años.

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La campaña de vacunación contra el dengue prioriza zonas como Asunción, Central, Paraguarí, Itapúa, Guairá, Presidente Hayes, Cordillera, Caaguazú, Amambay y Alto Paraná, pero “se prevé ampliar progresivamente la cantidad de vacunatorios habilitados para facilitar el acceso de la población”, informó el Ministerio de Salud.

Dos dosis y alto niver de protección

La vacuna que se aplica en Paraguay brinda protección contra los cuatro serotipos de la enfermedad y puede ser aplicada a personas que ya tuvieron dengue o a aquellas que nunca fueron infectadas.

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El esquema de vacunación consiste en dos dosis que son aplicadas con un intervalo de tres meses.

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Según el Ministerio de Salud, la vacuna ha demostrado altos niveles de eficiencia para prevenir cuadros graves de dengue que requieran hospitalización.

En paralelo, las autoridades insisten en recomendar a la ciudadanía que prevenga la formación de criaderos de mosquitos inspeccionando sus viviendas y desechando o resguardando bajo techo cualquier objeto que pueda acumular agua y facilitar la reproducción de los mosquitos transmisores.