Reajuste y carrera docente: FEP confirma mesa de trabajo con el Gobierno

El Poder Ejecutivo y la FEP, encabezada por Silvio Piris, firmaron el 16 de septiembre pasado un acuerdo de reajuste salarial ante las exigencias del gremio. Según el sindicalista, este acuerdo implica la apertura negociaciones para las futuras condiciones laborales.

Asimismo, para el primer trimestre del próximo año, mediante una mesa de trabajo con los ministerios de Economía y Educación, se definiría un nuevo salario piso profesional, ya que la propuesta del gremio busca superar los G. 5.000.000 por turno.

También apuntó que el reajuste salarial acordado es del 5% dividido en dos etapas: un 2,4 % a partir de enero y un 2,6 % desde julio. No obstante, Piris señaló que realizarán gestiones ante el Congreso para así alcanzar un 8%, una postura ya anunciada y asumida previamente.

En lo que refiere a la eventual implementación de la carrera docente, Piris sostuvo que mediante esta, los educadores podrán incrementar sus ingresos mediante la meritocracia, el esfuerzo y la disciplina, garantizando una retribución justa para quienes mejor realizan su trabajo y se preparan.

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Situación con OTEP-A y la política

El docente también fue consultado sobre el rechazo del acuerdo por parte de otros gremios como la OTEP A y los reclamos de renuncia en su contra, Piris afirmó contar con el respaldo firmado del 90% de los federados.

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“Si íbamos a dos días, íbamos a ser 50.000 - 60.000 personas en las calles a nivel país. Gabriel Espínola (presidente de la OTEP-A) representa a 4.000 docentes”, apuntó.

Sobre las críticas hacia un “acercamiento” al oficialismo, alegó que él es abdista y fue candidato del equipo del exministro Arnoldo Wiens, pero no por eso dejaría de hablar con las autoridades de turno en el Ejecutivo. “No puedo sentarme a negociar con Marito o Arnoldo porque no están en el Gobierno”, remarcó.

Finalmente, ante los resultados de la prueba PISA, Piris mencionó que influyen factores como la “utilización de pantallas”, inteligencia artificial y también un menor acompañamiento de los padres hacia los estudiantes. A esto también se le suma un sistema ya desfasado y una gran cantidad de supuestos profesores con “títulos falsos”, por lo que también instó que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) intensifique la inhabilitación de las “universidades de garaje”.

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