Docentes de FEP firman reajuste del 5%, pero anuncian que irán por el 8%

El Poder Ejecutivo y la dirigencia de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) oficializaron la firma de un acuerdo que desactiva, de forma parcial, el paro de actividades en las escuelas públicas. El entendimiento alcanzado fija un reajuste salarial del 5% para los educadores a ser aplicado de cara al Presupuesto 2027, respaldado mediante una adenda presupuestaria enviada al Congreso Nacional con un impacto de USD 47 millones.

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El paquete incluye además una inversión de US$ 9 millones para el pago del escalafón docente y la asignación de G. 40.000 millones orientados a saldar una histórica deuda patronal que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) arrastra con el Instituto de Previsión Social (IPS) desde el año 2015.

El anuncio fue encabezado por el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, junto al ministro de Educación, Luis Ramírez, y el titular de la FEP, Silvio Piris. Durante la conferencia de prensa, las autoridades celebraron el diálogo como la única vía institucional para proteger el calendario escolar y asegurar que los niños no pierdan días de clase en el aula.

MEC propone carrera docente y maestros quieren el 8%

El ministro Luis Ramírez calificó como un logro sustancial la inclusión de un cronograma oficial para estructurar la postergada carrera docente, cuyo diseño arrancará en el último trimestre de este año y se consolidará en el primer semestre del 2027.

El objetivo oficial, según detalló, es establecer un sistema escalonado y meritocrático donde los aumentos de sueldo respondan a la capacitación, la evaluación continua y el desempeño en el aula. Dijo que este mecanismo evitaría la necesidad de encarar negociaciones y paros cada fin de año para lograr mejoras salariales.

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Por su parte, Silvio Piris aclaró que más de 100 presidentes de asociaciones autorizaron la firma del acta para asegurar los beneficios ya conquistados, como el reajuste que llevará el piso salarial a G. 4.488.000 y el aumento de la hora cátedra a G. 40.495.

Sin embargo, el titular gremial dejó bien en claro que el reajuste del 5% es solo un piso dentro de sus pretensiones. Piris avisó que el gremio no renuncia a su exigencia original del 8% y que encarará un intenso lobby político en las comisiones del Parlamento para intentar elevar los montos.

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Expresó además su respeto hacia las demás organizaciones docentes que rechazaron la propuesta oficial y decidieron salir a las calles a manifestarse desde mañana.

Peña apareció en las redes sociales

Por su parte, el presidente Santiago Peña se pronunció en sus redes sociales y señaló que el acuerdo representa una apuesta directa al futuro de la infancia.

Cabe resaltar que, según datos compartidos desde el equipo de comunicación de la presidencia, Santiago Peña estuvo presente durante la reunión con el sector docente y las autoridades donde se dio la firma del acuerdo. El mandatario expresó que “cuando el Paraguay invierte en quienes forman a las nuevas generaciones, siembra hoy el país que todos soñamos para mañana”.