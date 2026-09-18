OTEP-A rechaza pacto con el Gobierno y denuncia “maniobra” política de Piris

El sector docente enfrenta un escenario de división tras la firma del acuerdo de reajuste salarial del 5% entre el Ejecutivo y la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), representada por Silvio Piris.

Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay – Auténtica (OTEP-A), dejó clara la postura de su sector en comunicación con ABC Cardinal: “No hay ningún intento de diálogo, porque el diálogo en realidad no se cerró. Nosotros no llegamos a firmar ni vamos a firmar el acuerdo”.

Espínola explicó que en las más de 40 concentraciones realizadas en todo el país se determinó un cuarto intermedio para trasladar la presión al Poder Legislativo, donde actualmente la Comisión Bicameral analiza el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Luego de las jornadas de marcha de esta semana, el dirigente señaló que buscarán entablar conversaciones directamente con los diputados en sus respectivos departamentos para canalizar las necesidades de cobertura e infraestructura.

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Distanciamiento de Silvio Piris

Espínola se distanció de Silvio Piris, a quien calificó duramente dentro del movimiento magisterial. “Nosotros, los docentes, tenemos dentro de la organización un ‘kanguero’ que se llama Silvio Piris”, afirmó Espínola. Además, cuestionó la trayectoria política de Piris, indicando que “siempre representó los intereses del oficialismo o del partido de Gobierno”, recordando su rol como concejal departamental por la ANR.

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Sobre el proceso de negociación que derivó en la firma del reajuste, el titular de la OTEP-A denunció una estrategia previa entre Piris y el Gabinete del Ejecutivo.

“Esta última maniobra que estuvo llevando a cabo con el señor ministro, en verdad nos sorprendió. A la mañana de ese día de reunión donde ellos firmaron el acuerdo, Piris estaba en una asamblea con algunos presidentes de las asociaciones, ya dando a conocer un preacuerdo que tenían escrito y que también el ministro lo tenía ya en su poder”.

Consultado sobre si docentes agremiados a la FEP estarían abandonando la nucleación a causa de las acciones de Piris, Espínola señaló que durante las protestas del jueves se escucharon voces de repudio y contó que su gremio está recibiendo solicitudes con posibilidad de recibir nuevos afiliados.

“Nunca escuché tanto repudio a un dirigente sindical (…) Estamos teniendo solicitudes de presencia nuestra para conversar y la posibilidad de pasar a esta membresía o a otra que, bueno, tienen por lo menos el talante más diferente y no tan oficialista como ellos”, dijo.

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Reclamos presupuestarios e incumplimiento de leyes

Espínola argumentó que el reclamo de su sector apunta a un reajuste que contemple la pérdida del poder adquisitivo e iguale las condiciones fijadas para el sector privado, además de compensar los descuentos aplicados para la Caja Fiscal. Asimismo, lamentó que la gestión educativa no garantice derechos básicos consagrados en la ley.

“Tienen que garantizar la Ley 1636, que tiene que ver con educación inclusiva, que desde 2013 se tiene promulgada esta ley y no se cumple. Hoy tienen disponibilidad presupuestaria o tienen presupuesto aprobado para contratar psicólogos (...) Estamos próximos a encaminarnos a la finalización del calendario escolar y no está contratado ningún psicólogo”, remarcó.

Finalmente, el dirigente ratificó que, pese a que las clases ya se desarrollan con normalidad en escuelas y colegios, la protesta no se levantó para los gremios que rechazaron el acuerdo, advirtiendo que continuarán firmes ante las discusiones parlamentarias.

“Nosotros encaminamos las acciones ante el Parlamento Nacional. No hemos levantado la medida como sí ellos lo hicieron, y nosotros no somos vagón para acoplarnos a ninguna otra membresía ni acuerdo”, concluyó.

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