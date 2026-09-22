Caso Hugo Javier: fiscal citará a visitantes de exgobernador condenado

El fiscal Luis Chamorro solicitó varios informes a las autoridades del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), donde el exgobernador de Central condenado por lesión de confianza Hugo Javier González Alegre, se encuentra internado desde el 7 de septiembre, tras el incidente sufrido en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE).

Los pedidos del fiscal Chamorro detalló en entrevista con ABC Color, están relacionados a, conocer quiénes son las personas que visitan e ingresan a la sala donde está internado Hugo Javier González, y principalmente para conocer si el abogado Guillermo Gayoso forma parte de ese grupo de gente. Esto con la finalidad de convocarlos a declarar ante la Fiscalía.

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Por otra parte, Chamorro indicó que también solicitó informes médicos sobre el estado de salud y lucidez actual de Hugo Javier González, ya que hay versiones que hablan de que el mismo sufre de alucinaciones. Entonces, estos pedidos son con el propósito de conocer si está en condiciones de brindar algún tipo de declaración que sea conducente para la investigación abierta y que está en curso.

Las referidas diligencias se practicaron luego de que el abogado Guillermo Gayoso haya manifestado a la radio 780 AM que Hugo Javier González fue agredido a golpes con guantes de boxeo y que, de acuerdo con lo que le compartieron los familiares del exgobernador de Central, este habría pagado la suma de G. 35.000 para salvarse.

Caída de Hugo Javier González es la hipótesis más fuerte de la Fiscalía

Por otra parte, el equipo fiscal conformado por los fiscales Luis Chamorro y Sonia Sanguinés, ya cuenta con un informe médico elaborado por el Dr. Pablo Lemir, director de Medicina Legal del Ministerio Público, en el que se apunta como principal causante de las lesiones y estado de Hugo Javier a una caída compleja.

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El informe médico habla de que Hugo Javier se encontraba en el área del inodoro que tiene, a su vez, una plataforma alta de alrededor de 10 centímetros, desde donde se habría desvanecido y caído impactando su cabeza contra el suelo de azulejo. El golpe, seco y con la fuerza del propio peso del exgobernador, se dio en el lado izquierdo, según el reporte.

Dicho impacto, según el informe médico, provocó la fractura de cráneo que a su vez generó una hemorragia interna. Esto derivó en la inflamación de los ojos, en el caso del lado izquierdo como consecuencia del golpe y, el lado derecho, por la hemorragia, ocasionándole lo que llamaron “ojo de mapache”.

Los datos médicos también refieren que Hugo Javier González ya se encontraba con meningitis, que no había sido detectada y, por ende, tampoco tratada, por lo que tras sufrir el golpe también sufrió dos convulsiones en la celda, antes de ser auxiliado. También durante sus traslados al Hospital General Barrio Obrero y Hospital General de San Lorenzo (Calle’i) se registraron otras convulsiones.

A ello se sumaron las escoriaciones y lesiones pequeñas en los brazos, producto de las convulsiones y del trajinar propio de los traslados entre hospitales.

Hugo Javier y la investigación de la Fiscalía

Entre los principales puntos de la investigación fiscal del caso Hugo Javier se destacan los siguientes:

Declaración de Luis Giménez: lo declarado por el compañero de celda de Hugo Javier “resulta coherente con la hipótesis de la caída” y coincide en aspectos relevantes con las declaraciones de guardias, enfermeros y paramédicos. Además, Giménez no registra señales de pelea física, ya sea de ataque o defensa.

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Circuito cerrado: las cámaras muestran que aproximadamente desde las 16:00 hasta el momento en que se solicita auxilio, Hugo Javier y Luis Giménez permanecieron solos en la celda, sin observarse el ingreso o salida de terceras personas durante ese periodo.

Otro punto que mencionan los investigadores es que las fotografías, videos, dimensiones y características de la celda “permiten considerar materialmente factible la caída relatada”, mientras que las inspecciones físicas de Hugo Javier y Luis Giménez no aportaron elementos concluyentes que demuestren una dinámica de ataque y defensa.