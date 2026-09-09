Senado modifica ley que criminaliza las denuncias falsas y vuelve a diputados

El proyecto de ley que modifica y amplía el artículo 289 de la Ley 1160/97 del Código Penal Paraguayo referente a la “denuncia falsa”, que pretende establecer penas de cárcel de hasta 6 años,además de una compensación económica para los casos donde el denunciado haya sido privado de su libertad.

El proyecto fue presentado por el diputado Yamil Esgaib (ANR-HC) y fue aprobado en la sesión del 26 de mayo sin mucho debate y sin tener en cuenta los cuestionamientos de los profesionales del derecho.

Lea las modificaciones aprobadas.

Las modificaciones fueron presentadas por el senador Derlis Maidana (ANR, HC), en representación de la Comisión de Legislación.

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Durante la discusión, Rafael Filizzola (PDP) sostuvo que la propuesta busca desalentar tanto las denuncias de corrupción como la labor periodística.

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Señaló que en diversos países la difamación y la calumnia dejaron de ser delitos penales para pasar al ámbito civil, y advirtió que, al fijar un máximo de seis años de cárcel, la norma penalizaría más la denuncia falsa que el propio soborno.

En la misma línea, la senadora Esperanza Martínez (Participación Ciudadana) afirmó que el proyecto pretende desincentivar los reclamos de mujeres víctimas de abuso o violencia, especialmente cuando los agresores son sus parejas.

Hombres están expuestos, advierte

En contrapartida, Líder Amarilla (PLRA) defendió la iniciativa y citó casos de hombres honorables acusados falsamente por sus parejas por despecho, incluso con imputaciones de abuso infantil, quienes luego admiten haber actuado por despecho o rabia.

Indicó que estas situaciones provocan la ruina social y económica de los afectados, por lo que respaldó el texto. “Las denuncias tienen que hacerse con mucha responsabilidad”, aseveró.

A su turno, Yolanda Paredes (PCN) sostuvo que el problema de fondo en el país radica en la falta de actuación de la Fiscalía, por lo que anunció la presentación de una propuesta para modificar el artículo 288 del Código Penal para permitir que el denunciante sea parte en el proceso y pueda participar en la investigación.