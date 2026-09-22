Hugo Javier aún “no está en condiciones de dar ninguna declaración”, dice médico

El 7 de setiembre último el exgobernador de Central condenado por el millonario desvío de fondos para enfrentar la pandemia por el Covid-19, Hugo Javier González, ingresó a terapia intensiva del HNI a raíz de un tramatismo de cráneo y un ACV que sufrió en su celda de la expenitenciaría nacional de Tacumbú.

Hugo Javier ingresó inconsciente y se mantuvo así por varios días debido a las lesiones que sufrió, incluso fue intubado para tener asistencia respiratoria mecánica. La Fiscalía abrió una investigación tras su ingreso al hospital.

Miguel Ferreira, director general del HNI, dijo que González está evolucionando favorablemente, con signos vitales normales, buena función cardíaca, renal, respiratoria, además de una mejora paso a paso en cuanto al funcionamiento neurológico.

“Hemos retirado hoy el tubo de traqueotomía, hasta el momento está tolerando perfectamente. Se alimenta por vía oral, por sus propios medios y está bien, está evolucionando bastante bien. Él estuvo muy grave, gracias al trabajo del equipo médico y a Dios que está mejorando bastante bien. Sigue en delicado estado, sigue en terapia intensiva, pero está mucho mejor, mucho más alentador”, precisó en conversación con el programa Ancho Perfil de ABC Cardinal.

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Hugo Javier responde a órdenes simples

Contó que Hugo Javier responde a órdenes simples, reconoce personas, localiza las partes de dolor de cualquier zona del cuerpo, pero que todavía no está en un 100%, pese a que está evolucionando favorablemente a nivel neurológico.

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Detalló que actualmente también cuenta con resguardo policial atendiendo sus características de condena y también en cuanto a su seguridad, con cinco agentes en el único ingreso al servicio de terapia intensiva del hospital, controlando estrictamente a todas las personas que ingresan o salen del servicio.

Recibe visitas solamente de sus dos hermanas y su hija, precisó.

Consultado sobre las versiones de supuestas declaraciones que dio de que fue agredido y que realmente su cuadro se debe a una golpiza, el médico respondió “él no está todavía en condiciones de hacer declaraciones. Está mejorando o bastante bien, pero todavía no está en condiciones de dar ninguna declaración. Escuché eso, pero por lo menos a nosotros no nos dijo absolutamente nada de eso y se está recuperando neurológicamente, tiene algunas amnesias que con el correr del tiempo seguramente veremos cómo queda”.

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Estiman siete a diez días más para que salga de terapia intensiva

Sobre el tiempo que le tomará recuperarse totalmente, dijo que es difícil de saber, pero consideró que si todo va bien, quizás en siete a diez días más saldría de terapia intensiva, siempre dependiente del desarrollo de su recuperación.

Recordó que Hugo Javier es un paciente con antecedente de traumatismo craneoencefálico, neurológicamente en fase de recuperación, con los signos vitales estables y recuperandose también de un cuadro infeccioso de la meningitis que está controlado por el momento y estable.

También fue abordado sobre si la Fiscalía acudió al hospital, a lo que dijo que hace dos o tres días estuvo el fiscal Luis Chamorro por el hospital para interiorizarse del cuadro de la evolución del paciente, pero que ayer y hoy no estuvo.

HNI cuenta con medicamentos esenciales y vitales

Ante la constante escasez de medicamentos denunciada por pacientes que acuden a los hospitales dependientes de la red de atención del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS), dijo que los medicamentos vitales y esenciales tienen en stock en el HNI son solo algunas cosas del vademecum los que faltan.

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Sin embargo, sostuvo que están colapsados de pacientes, tanto en sala de internados como en urgencias.

“Terapias nosotros tenemos en total un poco más de 90 camas y siempre todas ocupadas. No recibimos pacientes de distintos puntos del país, nosotros atendemos pacientes así de alta complejidad y tenemos muchos pacientes”, precisó.

Detalló que la mayoría de los pacientes son los que sufren descompensación en consecuencia de la diabetes, hipertensión arterial, cuadros respiratorios, sobre todo en los niños, consecuencia de obesidad, por ejemplo.

Agregó que esto tiene relación con nuestro estilo de vida y de alimentación, además del sedentarismo y la falta de actividades físicas. “Nuestra comida chatarra es una malísima combinación y consecuencia de ello se vienen la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y todo eso trae consigo una serie de enfermedades”, concluyó.