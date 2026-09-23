Cnel. Oviedo: Foro de hoteleros con propuestas para reactivar el turismo

Los presentes compartieron experiencias y propuestas orientadas a generar nuevas opciones de turismo y fortalecer la actividad económica de la ciudad de Coronel Oviedo y del quinto departamento.

La jornada reunió a propietarios de hoteles y posadas, emprendedores de dulces, organizaciones sociales y representantes de distintos sectores, además de organizaciones provenientes de otras localidades y de Asunción. Compartieron sus experiencias y plantearon ideas que fueron consideradas alentadoras para el desarrollo turístico de Coronel Oviedo y el departamento de Caaguazú.

El encuentro tuvo como uno de sus principales ejes las “Iniciativas de desarrollo turístico en la ciudad de Coronel Oviedo”, con la participación de representantes de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), quienes abordaron las posibilidades existentes para fortalecer el turismo y generar nuevas alternativas para los visitantes.

Durante la actividad también se puso énfasis en la necesidad de dejar de pensar solamente en el alojamiento y comenzar a trabajar en una oferta turística más amplia, donde puedan integrarse los hoteles, posadas, gastronomía, emprendimientos, productores, espacios de recreación, organizaciones y otros sectores que pueden beneficiarse con la llegada de visitantes.

Compartieron experiencias y nuevas propuestas

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue el intercambio de experiencias entre representantes de diferentes localidades, quienes acercaron propuestas y ejemplos de iniciativas que pueden ser adaptadas a la realidad de Coronel Oviedo y otros puntos del departamento.

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La presencia de organizaciones de otras ciudades y de la capital del país permitió ampliar la discusión y conocer experiencias relacionadas con la promoción turística, el trabajo conjunto entre sectores y la generación de productos que puedan atraer visitantes.

Los participantes señalaron que estas experiencias pueden servir como base para crear nuevas opciones de turismo en la región, aprovechando los recursos y actividades que ya existen, pero buscando presentarlos de una manera diferente y atractiva para quienes llegan a la zona.

Mipymes, otro de los ejes

Otro de los temas desarrollados durante la jornada fue “Las Mipymes como motor del desarrollo local”, con el análisis del papel que cumplen los pequeños y medianos emprendimientos en la generación de oportunidades, empleo y movimiento económico.

En este punto, se planteó que el crecimiento del turismo puede beneficiar directamente a emprendedores y pequeños negocios, desde quienes ofrecen productos gastronómicos y dulces hasta prestadores de servicios y otros sectores vinculados a la actividad turística.

La propuesta es que el visitante pueda encontrar en Coronel Oviedo más opciones para conocer, consumir y permanecer, generando así un mayor movimiento económico y una distribución de los beneficios entre distintos sectores de la comunidad.

Aprovechar el potencial de la región

Durante el foro también se habló de la necesidad de trabajar de manera articulada entre el sector privado, instituciones públicas y organizaciones sociales, de modo a impulsar acciones que permitan posicionar a Coronel Oviedo y a otros puntos del departamento como alternativas para el turismo interno.

Los representantes del sector hotelero consideran que existe una oportunidad para aprovechar la ubicación y el movimiento de personas que tiene Coronel Oviedo, generando propuestas que permitan que quienes llegan a la ciudad no solamente estén de paso, sino que encuentren motivos para quedarse y conocer la zona.

La intención es avanzar hacia una oferta turística regional, donde puedan complementarse los diferentes atractivos, emprendimientos y servicios existentes en Caaguazú, en lugar de trabajar de manera aislada.

Un encuentro considerado exitoso

Los organizadores calificaron la jornada como un encuentro positivo y exitoso, principalmente por la participación de diferentes sectores y el intercambio de experiencias que permitió ampliar la visión sobre las posibilidades de desarrollo turístico.

La actividad dejó además ideas y propuestas alentadoras para la región, que ahora deberán ser analizadas y transformadas en acciones concretas para promover nuevos productos turísticos y generar mayor movimiento económico.

Desde la AHCO señalaron la importancia de mantener este tipo de espacios de diálogo, ya que consideran que el desarrollo turístico requiere continuidad, planificación y participación de todos los sectores involucrados.

El foro llevó como lema: “Juntos impulsamos el futuro de nuestra ciudad”, una consigna que reflejó el objetivo central de la jornada: unir al sector hotelero, emprendedores, instituciones y organizaciones para buscar nuevas oportunidades y fortalecer el turismo en Coronel Oviedo y su área de influencia.