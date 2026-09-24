Fiscala tras condena a Rivas: “Devuelve la confianza ciudadana en la Justicia”

En la tarde de este jueves fue condenado el exsenador Hernán Rivas a 8 años de prisión por haber utilizado un título universitario falso. El Tribunal de Sentencia dio a conocer el veredicto tras un largo debate, concluyendo que la conducta del exlegislador provocó un daño de enorme magnitud a toda la ciudadanía.

Tras la lectura de la decisión judicial, la fiscala Patricia Sánchez expresó su absoluta satisfacción con el resultado obtenido en el proceso. Destacó que, más allá de los años fijados para la pena, lo más valioso fue que los jueces dieron por comprobada la versión de la Fiscalía sobre cómo ocurrieron los hechos.

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“Nosotros estamos superconformes con la acreditación fáctica, que para nosotros es lo sustancial para poder subsanar la cuestión institucional que se suscitó con todo este asunto. Y la cuestión de la pena, no obstante 8 años es elevado. Sin embargo, hay una disidencia, pero todo eso ya formaría parte del análisis de la sentencia en su materialidad”, afirmó.

La representante del Ministerio Público remarcó la enorme dificultad que implicó llevar adelante la investigación, puesto que se trataba de probar un engaño complejo. A pesar de no haber contado con cierta documentación clave de la universidad involucrada, el equipo de fiscales logró reunir las evidencias suficientes para demostrar la falsedad del documento y conseguir una sanción.

Sanción contra Rivas demuestra que la Justicia actúa con firmeza, dice fiscala

Al referirse al impacto personal y profesional de este resultado, Sánchez subrayó que para cualquier fiscal es de gran trascendencia lograr una condena en un caso de esta magnitud.

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“Para cualquier agente fiscal, un caso de esta magnitud es de suma trascendencia. Este resultado es también mérito del equipo de trabajo, integrado por el Dr. Cristian Benítez , quien colaboró desde su rol de relator antes de ser fiscal y la Dra. Luz Guerrero, incorporada al momento del dictamen del sobreseimiento provisional. Sin duda, es un gran logro reencauzar el proceso y devolverle a la ciudadanía la confianza en el sistema de justicia”, manifestó.

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La fiscala señaló que para la investigación, lograr sancionar un engaño de tal gravedad hacia la sociedad demuestra que la Justicia puede actuar con firmeza ante situaciones que afectan el interés público.

Con este resultado, la fiscala sostuvo que la representación pública salió airosa del juicio. Explicó además que revisarán minuciosamente los detalles del fallo una vez que se entregue el documento completo a inicios de octubre, manteniendo entretanto la tranquilidad de haber demostrado la verdad de los hechos.