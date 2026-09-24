Economía
24 de septiembre de 2026 a la - 06:21

Petropar eleva el precio de sus combustibles: el diésel sufre un incremento de casi G. 500

Empleado de Petropar en uniforme azul atiende a cliente con casco negro y camiseta de rayas en estación de servicios al aire libre.
Luego de varios días de especulación, finalmente Petropar concretó la suba en su oferta de combustibles. Foto: archivo.SILVIO ROJAS

La petrolera estatal Petróleos Paraguayos S.A. (Petropar) actualizó esta mañana su tarifario de combustibles. La medida sigue la tendencia de los emblemas privados, los cuales ya habían realizado reajustes semanas atrás debido a las variaciones en el precio internacional del petróleo.

Por ABC Color
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Luego de varios días de especulación, la estatal concretó la suba en toda su línea de productos, fijando los valores de la siguiente manera:

  • Díesel Porã (Aditivado): G. 8.785
  • Díesel mbarete (Aditivado): G. 10.795
  • Nafta Kape 88 (Aditivada - Mínimo 88 octanos): G. 6.990
  • Nafta Oikoite 93 (Aditivada - Mínimo 93 octanos): G. 7.490
  • Nafta Aratiri 97 (Aditivada - Mínimo 97 octanos): G. 8.990

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Al tomar en cuenta el reajuste anterior —realizado en agosto pasado—, el Diésel Porã pasó de G. 8.290 a G. 8.785, lo que representa un aumento de G. 495 por litro. Por su parte, el Diésel Mbarete subió de G. 10.300 a G. 10.795, sufriendo un incremento idéntico.

Tarifario de nuevos precios de Petropar
Tarifario de nuevos precios de Petropar

Las naftas mantienen casi en su totalidad sus tarifas

En lo respectivo a las naftas, la mayoría conserva sus precios actuales: la Nafta Kape 88 se mantiene en G. 6.990 y la Oikoite 93 en G. 7.490. La única variante en este segmento es la Nafta Aratirí 97, que registra una suba de G. 150 por litro, pasando de G. 8.840 a G. 8.990.

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Petropar aclaró que los nuevos valores rigen a partir de este 24 de septiembre de 2026 y que las tarifas pueden sufrir variaciones en las estaciones de servicio ubicadas a más de 50 kilómetros de la planta de Villa Elisa, debido al costo del flete.

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Hasta antes de esta actualización, Petropar mantenía una ventaja competitiva de G. 700 por litro en comparación con el sector privado; sin embargo, con este ajuste de G. 500, dicha diferencia se reduce a tan solo G. 200.