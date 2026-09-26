Denuncian que enfermero se electrocutó e incubadora con recién nacido tuvo principio de incendio en IPS

Sinadips convocó a una movilización hoy en la explanada del Hospital Cental para visibilizar reclamos relacionados con la precarización laboral, los accidentes de trabajo y la situación salarial del personal sanitario.

Los representantes gremiales sostienen que existen alrededor de 11.000 trabajadores contratados en la previsional, mientras que el proceso de desprecarización contempla únicamente 1.000 cupos. En el caso específico de enfermería, afirman que solo 215 plazas estarían destinadas a un universo de aproximadamente 4.300 profesionales contratados, quienes además trabajan en condiciones en las que ponen en riesgo su vida.

Marina Ayala, secretaria general de Sinadips, contó que el martes último, a la madrugada, en al área de neonatología, a raíz de una descarga eléctrica cuando se enchufó una incubadora con un recién nacido dentro, un enfermero fue electrocutado, además de generarse un principio de incendio.

“Exigimos a las autoridades una condición segura, porque esto ya se vino denunciando, no se hizo caso y por eso reclamamos a las autoridades mejores condiciones laborales. (...) gracias a Dios resultó con heridas leves, no tuvo una secuela fatal, pero puede ser que hoy a la tarde, puede ser que hoy a la noche o mañana, no hay una garantía de vida prácticamente en las condiciones que está el hospital central del IPS”, indicó.

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Detalló que el profesional de blanco ya se encuentra trabajando de nuevo, ya que hasta volvió a hacer guardia, pero temen que este tipo de incidentes vuelvan a repetirse, poniendo en peligro la vida e integridad física de trabajadores y pacientes. Recordó además que recientemente el cielo raso del área de obstericia también se desplomó. Sobre el recién nacido, dijo que gracias a la rápida acción de los enfermeros y enfermeras, lograron evitar que sufra lesión alguna. Aseguró que ya es el tercer incidente de este tipo.

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Reclamo de desprecarización

También exigieron durante la movilización que más de 4.300 enfermeros de la institución contratados hoy perciben menos del salario mínimo legal vigente, además de calificar como “una vergüenza” el llamado concurso de desprecarización solamente para 215 cupos.

“Por eso nuestra indignación ante la desidia de las autoridades, ante el abandono, porque tienen que entender también que son más de 1.300 enfermeros que ya han renunciado por la precariedad laboral en la institución. Las autoridades dicen no hay presupuesto para desprecarizar y para equiparar el salario, pero nosotros no entendemos eso, porque más de US$ 120 millones recauda el IPS y no hay para insumos, y no hay para salarios dignos para los trabajadores”, refirió.

No descartó llevar sus reclamos hasta el Congreso Nacional de ser necesario, además de reiterar la escasez de insumos que es también una constante en la previsional.

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“En neonatología se maneja mucha precariedad, hasta ahora no hay sueritos, hasta ahora no hay guantes, no hay jeringa y así lamentablemente está pasando, está ocurriendo en neonatología, en la sobrepoblación también de pacientes y los compañeros ya no abastecen más muchas veces, porque así como habíamos comentado hay muchas renuncias, todos los días hay renuncia de profesionales de enfermería en neonatología y en todos los servicios del hospital de IPS”, afirmó.