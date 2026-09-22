Exsenador Bacchetta recuerda que advirtió sobre Hernán Rivas: “Este señor no era abogado”

Esta semana, el Ministerio Público solicitó una pena de 12 años de prisión para el exsenador colorado cartista Hernán Rivas, en el marco del juicio oral y público al exparlamentario por los supuestos delitos de producción mediata y uso de un documento público de contenido falso.

El exsenador Rivas es acusado por la Fiscalía de haber utilizado un título universitario de contenido falso que le habría sido otorgado por una universidad privada –la Universidad Sudamericana–, a pesar de que en realidad no habría estudiado Derecho, para sustentar documentalmente en 2020 su designación como representante de la Cámara de Diputados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano judicial encargado de juzgar la labor de jueces y fiscales.

Lea más: Juicio a Hernán Rivas: aparece otro compañero, pero solo recuerda “por sus orejas” al acusado

Rivas iría a ser designado representante del Senado en el JEM luego de lograr un escaño en la Cámara Alta en 2023 e incluso llegó a presidir ese órgano judicial a pesar de que desde el principio la legitimidad de su título universitario de Derecho estuvo en duda.

“Este señor no era abogado”

Una de las voces que ya en 2020 pusieron en duda que Rivas haya sido realmente un abogado formado era la del entonces senador colorado Enrique Bacchetta, quien recordó hoy en conversación con ABC Color cómo advirtió a sus colegas parlamentarios sobre las consecuencias institucionales que la designación de Rivas podía tener.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuando Hernán Rivas fue designado representante de Diputados, el exsenador Bacchetta era presidente del JEM. Recordó que ya entonces circulaban publicaciones periodísticas que ponían en duda a la Universidad Sudamericana.

Lea más: Bacchetta recuerda que nadie le creyó cuando advirtió que Rivas no era abogado

Agregó que “uno cuando le mira a una persona sabe si conoce algo de derecho o no, si uno estudió sabe de procedimientos”, y enfatizó que a simple vista se podía deducir que Rivas no era abogado. Añadió que el fallecido abogado José Casañas Levi, quien entonces era asesor del Ministerio de Educación y estaba al tanto del caso de Rivas, “me garantizó que este señor no era abogado”.

Casañas Levi realizó una investigación sobre el título de Rivas en el Ministerio de Educación y recomendó que su diploma no sea validado, pero esa recomendación fue desoída por el entonces ministro de Educación, Eduardo Petta.

Cámara de Diputados presidida por Alliana desoyó advertencia

El exsenador Bacchetta recordó que, en su carácter de presidente del JEM, remitió a la Cámara de Diputados una nota el 4 de septiembre de 2020 señalando que “presumiblemente Rivas no era abogado” y solicitando que otro integrante de la Cámara Baja sea designado representante ante el Jurado.

Lea más: Titular de Aneaes apunta a Petta sobre el título de Hernán Rivas: “No fue un error, fue una falla grave”

Lamentó que su pedido haya sido ignorado por la Cámara Baja –entonces presidida por el actual vicepresidente de la República y precandidato presidencial cartista Pedro Alliana– y dijo que, a consecuencia de la designación de Rivas, “muchas barbaridades se consumaron” en el JEM.

“Con su voto se destituyó gente, se salvaron personas que no deberían haberse salvado”, dijo.