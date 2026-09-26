Más de 24 horas sin agua en Lambaré: vecinos denuncian desabastecimiento tras corte programado de la Essap

Los pobladores del barrio San Roque de la ciudad de Lambaré, puntualmente en el cuadrante comprendido entre las calles De la Paz y El Mesías, denunciaron que llevan más de 24 horas consecutivas sin el servicio de agua potable.

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La problemática se originó luego de que la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) emitiera un comunicado informando sobre un corte programado de aproximadamente cinco horas para trabajos de mantenimiento. Sin embargo, el plazo se extendió sin notificaciones y el suministro jamás fue restablecido en la zona, afectando también a sectores vecinos como el barrio San Antonio.

Incertidumbre y reclamos sin respuesta

Las familias afectadas manifestaron su profunda indignación ante las reiteradas llamadas realizada a la empresa estatal, de donde solo reciben evasivas o promesas de restablecimiento que no se cumplen.

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“Hace más de 24 horas que estamos sin agua y ya reclamamos muchísimo y no nos hacen caso. Dicen que están arreglando. Anoche nos dijeron que esta madrugada ya íbamos a tener, pero no hubo caso. Llamé ahora y nos piden el NIS, nos engañan con todo”, relató Doña Myriam, una de las afectadas.

La afectada recordó que anteriormente la entidad dejaba avisos impresos en los portones, mientras que esta vez el comunicado circuló únicamente por redes sociales o mensajería, prometiendo una interrupción breve que terminó prolongándose de forma indefinida.

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“El agua es imprescindible, no podemos ni cocinar. Hay niños y personas enfermas en el barrio que la necesitan urgentemente”, lamentó.

Adultos mayores son los más afectados

La falta del vital líquido no solo paraliza las tareas del hogar, sino que deteriora la salud física y emocional de los adultos mayores de la comunidad.

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Teresa viuda de Fernández, una pobladora de 77 años, relató con mucho nerviosismo la dura noche que le tocó atravesar. “Anoche no dormí de los nervios. A las 2 de la mañana me levanté a abrir la canilla y sale cero, nada”, comentó.

Al volver a comunicarse con la línea de atención al cliente de la ESSAP durante las primeras horas de la mañana, la respuesta continuó siendo la misma. “Le di mi NIS y me dijo que en cualquier momento le va a avisar a los trabajadores. Nos mienten en la cara mientras seguimos sin bañarnos y sin agua”, recriminó doña Teresa.

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Hasta el momento, no se observa en el sitio presencia de cuadrillas para proceder a la reconexión. Los vecinos solicitan la inmediata intervención de las autoridades para restablecer el servicio.