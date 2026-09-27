Parten máquinas de votación y maletines electorales a los distritos más alejados

La Justicia Electoral dio inicio a la distribución de los maletines electorales y máquinas de votación correspondientes a los departamentos de Alto Paraguay y a los distritos de Itacuá, departamento de Concepción y Puerto Pinasco de Pte. Hayes. El operativo fue encabezado por el titular del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jorge Bogarín (Ind).

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El órgano informó que se trasladarán los materiales, útiles y documentos electorales, con resguardo policial, hasta el puerto de Concepción, desde allí son traslados vía fluvial y posteriormente distribuidos hasta los Registros Electorales y Centros Cívicos de cada distrito, seguidamente a los respectivos locales de votación.

Desde hace años, la Justicia Electoral aclara que los primeros equipos y máquinas de votación en partir son los correspondientes a los distritos más alejados y los últimos a los locales más cercanos a sus depósitos.

¿Cuándo se distribuirán las máquinas de votación en Central y Asunción?

La distribución a los demás departamentos y distritos del país se realizará en un gran despliegue el miércoles 30 de septiembre, luego el viernes 2 de octubre se distribuirán los maletines electorales y máquinas de votación a los distritos del departamento Central, culminando el sábado 3 de octubre desde la sede central de la institución electoral a los locales de votación de Capital.

La Justicia Electoral agregó que un total de 14.711 maletines electorales, más un maletín electoral de contingencia por local de votación; y 14.711 máquinas de votación, además 2.094 de contingencia y 1.187 para capacitación serán distribuidos en los 263 distritos del país para la realización de las Elecciones Municipales de 2026.

¿Dónde me toca votar y qué documento necesito para las elecciones?

Desde el ente instan a utilizar las herramientas digitales disponibles para aclarar todas las dudas de los electores. Quienes deseen saber cuál es su local de votación, número de mesa y orden dentro del padrón puede realizar su consulta ingresando en el siguiente enlace: https://padron.tsje.gov.py. Así también recordamos a la ciudadanía que la cédula de identidad física, vigente o vencida, es el único documento válido votar.