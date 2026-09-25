Elecciones municipales: el TSJE inició la carga de maletines electorales

Las direcciones de Recursos Electorales y Logística Electoral del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) pusieron en marcha el proceso de armado y carga de los maletines electorales de cara a los próximos comicios municipales. Las labores abarcan la preparación de materiales para departamentos clave como Itapúa, Alto Paraná, Alto Paraguay y Concepción.

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El director de Recursos Electorales del TSJE, Francisco Olmedo, detalló que el cronograma logístico contempla una salida anticipada este domingo para las regiones de más difícil acceso geográfico.

“Tenemos prevista la salida para Alto Paraguay, un distrito de Concepción que es Itacuá (con Itapucumí), un distrito de Presidente Hayes que es Puerto Pinasco y luego zonas de Alto Paraguay como Puerto Casado, Puerto Sastre, Puerto Olimpo, Puerto Guaraní y Bahía Negra”, explicó el encargado. Agregó que este primer cargamento que irá a Concepción, será desplegado por vía fluvial en embarcaciones.

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Asimismo, Olmedo informó que el despliegue principal para todo el interior del país está programado para el miércoles 30 de setiembre a las 8:00 de la mañana. Posteriormente, el viernes 2 de octubre se realizará la distribución en el departamento Central y el sábado 3 a primera hora se culminará con Asunción.

¿Qué contienen los maletines electorales?

Cada maletín electoral está acondicionado para el funcionamiento completo de una Mesa Receptora de Votos. De acuerdo con el titular de Recursos Electorales, esto incluyen los expedientes electorales, que a su vez contienen las actas de apertura, de cierre y el padrón de la mesa. También los sobres de seguridad N.° 1, 2 y 3, junto con los sobres para boletines utilizados y no utilizados. El kit de la máquina de votación, bolígrafos y la cartelería oficial correspondiente.

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Más de 14.000 mesas habilitadas

Según el TSJE, un total de 5.043.154 electores se encuentran habilitados para sufragar en estas elecciones. Olmedo puntualizó que, al elegirse dos cargos (intendente y junta municipal), las recomendaciones técnicas establecieron un tope de 350 electores por mesa, lo que da un total de 14.711 mesas distribuidas en 1.187 locales de votación.

En consecuencia, se preparan 14.711 maletines y máquinas de votación oficiales. Además, el organismo electoral prevé un parque de respaldo de 2.094 máquinas de contingencia y otras 1.187 utilizadas previamente en capacitación que podrán activarse ante cualquier eventualidad.

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Riguroso control y protocolo de seguridad

El proceso de preparación cuenta con varias etapas de fiscalización previa al traslado. Tras el armado interno, los maletines son sometidos a la Auditoría Judicial, instancia en la que apoderados de las organizaciones políticas verifican el contenido e intervienen en pruebas de votación y escrutinio con las máquinas.

Posteriormente, el lote completo es precintado, lacrado y trasladado a un parque cerrado con custodia de la Policía Nacional y la seguridad interna del TSJE. “Durante el despliegue, el traslado estará coordinado y patrullado en todo el país por la Policía Nacional, la Patrulla Caminera y las autoridades locales de seguridad en cada centro de votación”, concluyó Olmedo.