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28 de septiembre de 2026 a la - 10:22

“Daño institucional incalculable”: el contundente fallo del Tribunal contra Hernán Rivas

Pedro Alliana y Santiago Peña sonríen en un helicóptero, mientras Raúl Latorre muestra el dedo índice en señal de triunfo.
Raúl Latorre, Pedro Alliana, y Santiago Peña fueron cómplices consuetudinarios de Hernán Rivas (centro).Collage ABC Color

La presidenta del Tribunal de Sentencia que condenó a Hernán Rivas, María Fernanda García de Zúñiga, afirmó que la conducta del exsenador colorado cartista causó un ”daño institucional incalculable".

Por ABC Color
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Al momento de explicar la decisión de condenar al exsenador colorado cartista Hernán Rivas Román a ocho años de cárcel por su título falso de abogado, la presidenta del Tribunal de Sentencia María Fernanda García de Zúñiga destacó el elevado grado de reproche de su conducta.

Hombre con camiseta gris sostiene un cartel en mano, rodeado de periodistas en un ambiente interior del Palacio de Justicia.
La lectura de la sentencia de Hernán Rivas fue acompañada con gran expectativa por la ciudadanía. En las afueras de la sala de juicios, un hombre sostiene un cartel que dice 'Rivas burro a Tacumbú'.

Recordemos que Rivas, en representación de las Cámaras de Diputados y de Senadores, integró el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano que llegó a presidir inclusive, sin haber pasado por la universidad de Derecho, como se comprobó en el juicio.

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“Al momento de valorar la conducta del acusado para establecer la sanción justa, este tribunal concluye que nos encontramos ante un grado de reproche, como he mencionado, alto”.

El impacto del caso Hernán Rivas en las instituciones

“Ello responde a que la conducta acreditada trascendió la esfera individual, alcanzó instituciones de relevancia constitucional al permitir el ejercicio de funciones reservadas que reúnen las condiciones de idoneidad exigidas por la Constitución Nacional, lo que generó un daño institucional incalculable al vulnerar la confianza de la ciudadanía al sistema de juzgamiento de los operadores de justicia, evidenciando además una sostenida energía criminal al utilizar reiteradamente estas documentaciones ante los distintos órganos del Estado”, afirmó la magistrada.

Juicio a Hernán Rivas en la sala 01-Psio 2.
Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zúñiga y Yolanda Portillo integraron el Tribunal de Sentencia del caso Hernán Rivas.

Hernán Rivas fue declarado autor de los hechos punibles de producción mediata de documento público de contenido falso y uso de documento público de contenido falso.

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Votos en mayoría determinaron pena de 8 años de cárcel

El Tribunal declaró probada la acusación presentada por los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez, quienes en sus alegatos finales solicitaron una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el acusado.

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Las juezas María Fernanda García de Zúñiga y Yolanda Portillo votaron en mayoría por la pena de 8 años de pena privativa de libertad. El tercer integrante del Tribunal, Juan Carlos Zárate, votó por una pena más elevada, la de 14 años de cárcel.

El colegiado dispuso que el exlegislador permanezca en libertad hasta que el fallo se quede firme. La sentencia íntegra será divulgada el próximo 2 de octubre.

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