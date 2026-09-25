Rivas llegó al JEM porque el padrinazgo vale más que la preparación, afirma Ricardo Estigarribia

El gobernador de Central y presidenciable para el 2028, Ricardo Estigarribia, se hizo eco de la condena al exsenador cartista y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Hernán Rivas.

Este último fue sentenciado a 8 años de prisión tras comprobarse que utilizó un título falso de abogado para ejercer cargos públicos. Cabe recordar que el Ministerio Público había solicitado una pena de 12 años de cárcel, al calificar la conducta del exlegislador como especialmente grave.

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“Me indigna pensar en tantos jóvenes que se levantan de madrugada, trabajan y estudian, y con el título en mano siguen buscando una oportunidad. Mientras tanto, Hernán Rivas llegó a presidir el órgano que juzga a nuestros jueces con un título falso”, cuestionó Estigarribia a través de sus redes sociales.

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El jefe departamental agregó que esta situación envía un lamentable mensaje a las familias paraguayas que realizan enormes sacrificios para que sus hijos logren convertirse en profesionales.

¿Qué dijo Ricardo Estigarribia sobre la condena a Hernán Rivas y el cartismo?

“No podemos seguir aceptando un Estado donde el padrinazgo valga más que la preparación y la honestidad”, aseveró Estigarribia. Lo hizo en clara alusión al movimiento Honor Colorado y a su líder, Horacio Cartes, titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Cartes fue quien, en su momento, bajó la línea política para posicionar a Rivas como representante ante el JEM, primero por la Cámara de Diputados y posteriormente por la Cámara de Senadores para luego ser electo como presidente del órgano.

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“La gente necesita medicamentos en los hospitales y escuelas donde sus hijos no se mojen cuando llueve. El esfuerzo de nuestros jóvenes merece respeto”, enfatizó el dirigente liberal.

¿Quiénes son los responsables de la llegada de Hernán Rivas al JEM?

Finalmente, el gobernador de Central sostuvo que la sentencia dictada por la Justicia contra Rivas no es suficiente. Manifestó que también se debe investigar formalmente a los actores políticos que lo impulsaron y colocaron en dicha posición institucional, para que asuman su correspondiente responsabilidad penal y política ante la sociedad.