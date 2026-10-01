Así se debe preparar el “jopara” para espantar al Karai Octubre, según el Ministerio de Salud

La creencia popular es que el plato tradicional conocido como jopara “ahuyenta de la casa todos los males, como la miseria, la sequía y la crisis del año en curso”, representados por el Karai Octubre, según la publicación que dio a conocer hoy el Ministerio de Salud. Se trata de una comida típica paraguaya elaborada con poroto, locro o locrillo, verduras y queso Paraguay.

En el país, es tradicional la preparación de este plato el 1 de octubre ya que en la fecha se da la “visita del Karai Octubre a los hogares”.

Describen que según la mitología guaraní, este personaje, portador de varios males, es descrito como un hombre de rasgos duros, similar al campesino paraguayo que lleva puesto un sombrero de paja y un arreador de ysypo, que llega a los hogares para vigilar si las personas han sembrado y trabajado durante el año, y si supieron guardar provisiones para los meses en que no hay cosecha.

Detallan que esta conmemoración guaraní se remonta mucho antes de la llegada de los españoles a América, ya que los guaraníes recibían el mes de octubre con el jopora, mes en que escaseaban los alimentos, como la mandioca, el maíz y otros productos vegetales difíciles de conseguir en el campo.

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Modo de preparación del jopara

Agregan que el jopara es una buena alternativa para reemplazar la carne y brindan la receta, con la finalidad de rememorar esta creencia tradicional paraguaya de una manera saludable:

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Método de cocción: hervido .

Rendimiento: 5 porciones .

Calorías por porción: 200 kcal.

Ingredientes

Locro : siete cucharadas (105 g).

Poroto (negro, rojo u otro): siete cucharadas (88 g).

Cebolla : una grande (200 g).

Locote : uno chico (100 g).

Queso Paraguay desmenuzado: cinco cucharadas (75 g).

Ajo : dos dientes.

Aceite vegetal : dos cucharadas (10 mL).

Agua caliente : 15 tazas (3 L).

Sal yodada: dos cucharaditas (10 g).

Preparación

Dejar en remojo los porotos y el locro la noche anterior o dejar reposar en agua caliente una hora antes de empezar la preparación del plato.

Eliminar el agua de remojo en cualquiera de las opciones.

Lavar y cortar todas las verduras en trozos medianos.

En una olla, saltear la cebolla y el ajo en el aceite hasta que estén blandos.

Agregar el agua, la sal yodada, el locro y los porotos.

Dejar cocinar y hervir hasta que se ablanden.

Luego, agregar a la preparación el zapallo y el locote , cocinar hasta que estén blandos.

Retirar del fuego y agregar el queso Paraguay desmenuzado.

Esperar unos minutos y servir caliente.

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Como el jopara es un plato que se prepara con legumbres secas y cereales y, al ser estas combinadas adecuadamente, se obtiene una proteína similar a la de la carne, recomiendan para aprovechar mejor el hierro de las legumbres, acompañar el plato con jugo de frutas, preferentemente cítricas.