Jopara gratis en el Mercado 4 y otros lugares para espantar a Karai Octubre

Cada 1 de octubre, el jopara llega a las mesas paraguayas como parte de una tradición que busca espantar al Karai Octubre y alejar la miseria.

El jopara —que significa “mezcla” en español— es un plato tradicional preparado principalmente a base de locro y poroto, a los que se agregan distintas verduras y otros ingredientes.

La tradición manda consumirlo cada 1 de octubre para espantar al Karai Octubre, al que se atribuye la llegada de la miseria y la escasez. Según la creencia popular, quienes no comen jopara en esta fecha se exponen a la mala fortuna.

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Jopara gratis en el Mercado 4

Este miércoles, quienes quieran mantener viva la tradición podrán acercarse al Tereré Literario, ubicado en el Mercado 4, sobre la calle General Aquino casi José Asunción Flores.

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Su propietario, Javier Torres, informó que el establecimiento ofrecerá jopara de manera gratuita desde las 11:00.

La iniciativa se realiza cada año y cuenta con el apoyo de donaciones de los productos utilizados para la preparación del tradicional plato.

Prepararán unos 1.000 platos de jopara

Para esta jornada, en el Tereré Literario prevén preparar alrededor de 1.000 platos de jopara para compartir con la ciudadanía.

Torres invitó a las personas a acercarse al local para participar de la tradición y señaló que habrá opciones para distintos gustos.

El plato será ofrecido en versiones con carne y sin carne, de manera que los comensales puedan elegir la alternativa que prefieran.

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¿Dónde más puedo comer el jopara?

Así como el Tereré Literario, hay otros locales donde se ofrece el plato tradicional de forma gratuita.

A continuación, te dejamos una lista de lugares donde también habrá jopara para ahuyentar al temido Karai Octubre.

Jopara: “Si no lo hacemos, se acabarán”

Torres también resaltó la importancia de continuar con la elaboración de estos platos tradicionales y mantener vigentes las costumbres paraguayas como una forma de preservar la identidad cultural del país.

“Como Tereré Literario estamos muy comprometidos en revalorizar esto porque estas son nuestras tradiciones y, si no lo hacemos, se acabarán en nuestro país”, sostuvo.

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Torres señaló que desde hace una década el Tereré Literario prepara jopara cada 1 de octubre. Según comentó, la actividad reúne cada año a una gran cantidad de comensales que se acercan al local para participar de la tradicional jornada.