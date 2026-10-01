Irregularidades en títulos de medicina: “Cones es el gran responsable”, dice Círculo de Médicos

Las graves irregularidades en el registro de títulos de Medicina por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), reveladas en un informe de la Contraloría General de la República (CGR) confirmaron un escenario que el Círculo Paraguayo de Médicos ya venía advirtiendo.

En entrevista con ABC, el doctor Osvaldo Paniagua, presidente del gremio médico, manifestó que los hallazgos representan apenas el inicio de una problemática de fondo. “Es una situación que el Círculo ya había manifestado en su oportunidad. Había pedido al Cones, al Ministerio de Educación, su intervención y creemos nosotros que esto es solo el comienzo”, señaló.

Críticas al Cones y el peligro de la falta de práctica

Paniagua apuntó de manera a la inacción de los órganos de control y fiscalización del sistema universitario, señalando la falta de rigor para la apertura y regulación de los programas académicos, especialmente en el área de la salud.

“El Cones es el gran responsable de este caos (…) La gente del Cones o el Ministerio manifiestan una preocupación, pero finalmente ellos son los responsables. Creemos nosotros que estas autoridades son débiles en su sistema de control, son débiles al momento de habilitar las carreras”, dijo.

Asimismo, advirtió que la deficiente formación médica o la impartición de especializaciones a distancia sin el debido rigor técnico tienen un costo sumamente elevado para la sociedad, a diferencia de otras profesiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Al hablar de las carreras universitarias, específicamente de Medicina, es muy sensible, porque el impacto que genera sobre la población es sumamente importante. En la carrera de Medicina, un error o una falta médica se traduce en la muerte del paciente. Entonces, es sumamente delicado”, señaló.

Añadió que las consecuencias del actual sistema de habilitación no siempre son inmediatas: “Estas falencias no las vamos a identificar ahora, las vamos a identificar en cinco, siete u ocho años, porque en ese periodo es donde los médicos están trabajando y allí se notan las debilidades. En el ambiente hospitalario ya notamos algunas debilidades”.

Lea más: Títulos falsos: fiscala denuncia falta de colaboración de instituciones y trabas en la pesquisa

Puertas cerradas a la comunidad científica

El profesional cuestionó además que el Cones emita resoluciones sobre maestrías o posgrados virtuales en salud sin consultar a los organismos técnicos ni científicos del área, ignorando los pedidos de trabajo conjunto solicitados por el sector.

“Los responsables del Cones no piden la participación de la Academia de Medicina del Paraguay, del Círculo Paraguayo de Médicos y de las sociedades científicas para lanzar esas carreras (...) En junio de este año nosotros asumimos y el segundo día hemos enviado una carta de reunión con el presidente del Cones y no hemos recibido respuesta. No tienen interés en analizar por lo menos esta situación.”

Auditar antes que “poner en pausa”

Respecto a la propuesta legislativa de suspender por dos años la apertura de nuevas carreras de Medicina y universidades para frenar la proliferación de las llamadas “universidades de garage”, Paniagua sostuvo que la simple pausa no soluciona el problema de fondo si no se fiscaliza el cumplimiento de los requisitos técnicos, como los campos de práctica clínica.

“El problema no es parar. Poner en pausa o cerrar no corrige el problema. Al contrario, profundiza el problema porque no se está identificando la situación principal que genera. La situación principal es que no hay un control desde el Cones, no hay campos de prácticas. Los campos de práctica son insuficientes para la cantidad de médicos que van a ser formados.”

Finalmente, Paniagua enfatizó la urgencia de realizar una auditoría integral de las carreras existentes y revisar el rol de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes). También remarcó que las reglas del juego no pueden ser fijadas por las propias instituciones educativas.

“Las mismas universidades no pueden ser las que pongan las reglas. El Cones está conformado por representantes de la universidad, entonces no se puede tener al propio que quiere crear la universidad y ser el que controle. No se puede ser juez y parte”, concluyó.

Lea más: Cones “cocinó” nuevas carreras de Medicina y esto dijo el ministro de Educación