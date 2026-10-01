¡Para ahuyentar a Karai Octubre!: Se desarrolló la 12.ª edición del Día Nacional del Jopará

La actividad gastronómica y cultural se inició desde tempranas horas con la demostración y preparación en vivo del tradicional plato para espantar el mal augurio del Karai Octubre, mientras que la degustación libre comenzó a partir de las 11:00.

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Prepararon 400 platos

El promotor cultural de la Dirección de Acción Cultural de la comuna capitalina, Clemente Cáceres, explicó los pormenores de esta edición, la cual debió trasladar su sede habitual. “Este es el 12.º Festival Nacional que se tuvo que haber realizado en la Plaza Uruguaya, pero como ahora se está remodelando, lo estamos haciendo en forma simbólica acá en barrio San Jerónimo con dos variedades, pero totalmente gratuita para toda la gente que viene acá”, explicó el vocero.

En total, la organización preparó 400 raciones para responder a la concurrencia. Se elaboraron dos opciones: el jopara Kuré repyku’e (con carne vacuna y carne de cerdo) y el jopara con queso. Las 400 porciones fueron distribuidas de forma gratuita entre los asistentes y calculadas para que cada asistente pueda probar una de cada una.

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¿Cuándo nace el Jopará?

Durante el encuentro, Cáceres brindó una reseña histórica sobre la evolución del plato en el recetario paraguayo, recordando que existen más de 15 variedades documentadas.

“Existen más de 15 variedades de jopará, que no es otra cosa que el locro de la colonia hasta la Guerra del 70. Por eso hay tanta variedad: con carne, con cecina pirú, con queso, con pollo o con pescado. Recién después de la Guerra del 70 el locro se separó del poroto: quedó el locro blanco por un lado, al poroto solo se le llamó saporó y, cuando ambos se mezclan, se le dice jopará. Eso es lo que se mantiene hasta hoy”, detalló el promotor cultural.

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Respecto a los antecedentes de la festividad, recordó que la iniciativa comenzó hace aproximadamente 15 años en la Manzana de la Rivera, sirviendo inicialmente unas 100 porciones. Con el paso del tiempo y al superar los 500 platos, la cita se trasladó a la Plaza Uruguaya para consolidar el Festival Nacional del Jopara como el gran cierre del calendario festivo tradicional que se iniciaba en junio con la fiesta de San Juan.

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Fiesta con elencos municipales

La jornada festiva en el Centro Comunal San Jerónimo estuvo ambientada por la presentación en vivo de artistas locales y elencos estables de la capital, entre ellos el Conjunto Municipal, el Ballet Municipal, el Ballet Fama y el Ballet Mainumby.

La actividad contó con el patrocinio de empresas privadas para los ingredientes, mientras que la Municipalidad de Asunción se encargó del montaje, la infraestructura (mesas, sillas) y el elenco artístico.