Alerta por el “Reto de las 48 horas”: esto dice la Policía sobre peligroso desafío viral entre adolescentes

Una peligrosa tendencia que se propaga a través de redes sociales como TikTok y grupos de WhatsApp mantiene en alerta a las autoridades policiales. Se trata del llamado “Reto de las 48 horas” (o 48 Hours Challenge), un desafío que incita a adolescentes y jóvenes a ausentarse voluntariamente de sus hogares sin dejar rastro para generar conmoción en su entorno.

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El oficial Ramón Vera, especialista del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional, confirmó que ya se detectaron preparativos y comentarios sobre este reto en comunidades y grupos de jóvenes en el país.

“Este desafío se conoció en 2015 en Francia como el ‘Juego de las 72 horas’, luego estuvo en el Reino Unido, Estados Unidos y, como todas estas prácticas, tarde o temprano llega a Latinoamérica”, explicó el oficial Vera.

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Agregó que desde el año pasado se mantenían en contacto con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) de Argentina, donde ya experimentaban casos similares.

Se ganan puntos ficticios a costa del sufrimiento familiar

El reto premia a los participantes con un estatus ficticio dentro de sus comunidades digitales, midiendo el impacto mediático y la angustia causada. “Consiste en desaparecer del entorno y generar preocupación en la sociedad. Esto tiene una ganancia de puntos ficticios: a medida que uno va preocupando a la ciudadanía, a medida que la Policía se va interesando en el caso e incluso a medida que su fotografía va saliendo en redes sociales, ellos empiezan a ganar más puntos y a ser más reconocidos dentro de su comunidad”, advirtió el jefe policial.

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Sin embargo, las autoridades remarcaron la falta de noción del peligro por parte de los adolescentes frente a redes criminales o personas con malas intenciones. “Ellos no miden el peligro al que se exponen. Tuvimos casos en otros países de gente que prestó su hogar para que puedan estar ‘desaparecidos’ para posteriormente secuestrar a los jóvenes”, alertó Vera.

Alerta ante las vacaciones

La Policía prevé que la práctica de este desafío podría intensificarse con el fin del año escolar y las vacaciones de verano, un periodo históricamente considerado de “temporada alta” en reportes de personas extraviadas debido a las fiestas y encuentros sociales.

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Ante este escenario, la institución formuló un llamado urgente a los padres para intensificar el control y la comunicación en los hogares. Asimismo, instó a los adultos a verificar siempre los permisos de los amigos que se quedan a pernoctar y a mantener contacto directo entre padres.

“Tengan en cuenta cuando un joven está ya demasiado tiempo en la casa de su hijo. Muchas veces les recibimos a los amigos por mucho tiempo y nunca nos ponemos a pensar por qué su papá o su mamá no llama a preguntar. Ese adolescente podría estar desaparecido y su familia buscándolo”, remarcó el oficial.

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Canal de consultas y denuncias habilitado

Desde el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas recordaron que la ciudadanía cuenta con un canal directo de atención las 24 horas para verificar situaciones sospechosas o reportar ausencias. El número telefónico habilitado para consultas y alertas es el 0986 760 083.