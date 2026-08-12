Intento de hurto de carne en Luque: Policía investiga supuesto reto viral de TikTok

Un joven de 19 años y un adolescente de 16 fueron aprehendidos este martes luego de un supuesto intento de hurto de productos cárnicos de un local de la cadena Biggie, ubicado en el barrio Bella Vista de Luque.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:48, sobre las calles Maestro Félix y Rosario. Según el informe policial, los empleados del comercio descubrieron que los sospechosos intentaban llevar una tapa cuadril envasada, cuyo valor fue estimado en G. 172.780.

Los trabajadores lograron recuperar la carne y dieron aviso al sistema 911. Los sospechosos fueron retenidos momentáneamente dentro del local, pero posteriormente habrían empujado a los empleados y escapado del establecimiento.

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La Policía los encontró a 200 metros

Una patrullera de la Comisaría 3ª de Luque se encontraba realizando recorridas preventivas en la zona cuando los agentes observaron a dos jóvenes que corrían. Detrás de ellos iba una mujer, quien pidió auxilio y señaló que los mismos acababan de intentar hurtar productos del comercio.

Los policías iniciaron una persecución y lograron alcanzarlos a unos 200 metros del Biggie. Los aprehendidos fueron identificados como Mateo Tume Acevedo Ocampos, de 19 años, y un adolescente de 16 años.

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Ambos fueron trasladados hasta la sede policial y posteriormente derivados al Hospital General de Luque para el diagnóstico médico correspondiente, conforme al protocolo policial.

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Investigan supuesto reto viral

El comisario Gustavo Paiva, jefe de la Comisaría 3ª de Luque, señaló que los investigadores manejan como una de las hipótesis que el intento de hurto podría estar relacionado con desafíos que circulan en redes sociales, principalmente TikTok.

Según Paiva, existen indicios de que algunos jóvenes estarían realizando desafíos para ingresar a determinados grupos o ganar popularidad entre sus pares. Entre los objetivos de estos supuestos retos estarían productos como carne, cigarrillos electrónicos y bebidas alcohólicas.

“Creemos nosotros que son desafíos entre estos jóvenes para poder ingresar a un grupo o, en su defecto, tratar de ganar la simpatía de algunos adeptos”, explicó el jefe policial. Aclaró, sin embargo, que la hipótesis todavía debe ser confirmada.

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Supuestos desafíos también circulan por WhatsApp

Paiva indicó que la Policía recibió información de familiares y otras fuentes sobre conversaciones vinculadas a estos supuestos desafíos. Explicó que, mientras los grupos de WhatsApp pueden ser supervisados por los padres, las transmisiones en vivo de redes sociales dificultan el control.

Según la información que manejan los investigadores, los participantes incluso se desafiarían entre sí para ingresar a determinados establecimientos y comprobar si pueden salir antes de la llegada de los agentes policiales.

La Policía busca obtener imágenes de circuito cerrado del local, que podrían resultar claves para determinar qué ocurrió y establecer la participación concreta de cada uno de los aprehendidos.

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Uno de los aprehendidos niega el reto

El joven de 19 años negó que el hecho haya sido parte de un desafío de TikTok. Durante una entrevista, aseguró que ingresó al establecimiento para comprar un jugo y que no sabía que el adolescente supuestamente intentaría llevarse la carne.

“Me complicó a mí. La culpa es de él”, afirmó. Según su versión, fue sorprendido por la presencia policial después de que su acompañante supuestamente intentara cometer el hurto.

También negó pertenecer a grupos que realizan este tipo de desafíos. “No estamos en ningún reto, ningún desafío ni nada”, sostuvo.

El adolescente fue entregado a su padre

Tras la intervención policial, el adolescente de 16 años fue entregado a su padre por disposición de la fiscala Sonia Spezzini, de la Unidad Penal N° 5 de Luque.

En tanto, Mateo Tume Acevedo Ocampos quedó en la Comisaría 3ª, en libre comunicación y a disposición del Ministerio Público. La Fiscalía deberá determinar las medidas correspondientes y avanzar con la investigación del supuesto hurto en grado de tentativa.