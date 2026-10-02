MDS admite recortes en raciones de Hambre Cero y dice que busca “evitar desperdicios”

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) salió al paso de las denuncias formuladas por directores de instituciones educativas, quienes señalaron recortes de hasta el 30% en las raciones alimentarias del programa Hambre Cero. A través de un comunicado, la entidad estatal reconoció las modificaciones en las cantidades distribuidas, argumentando que responden a supervisiones presenciales para detectar sobrantes y reasignar los insumos.

“El MDS realiza controles constantes y al constatar sobrantes, procede a ajustar las cantidades a fin de evitar desperdicios de alimentos y, eventualmente, redistribuir en otras instituciones”, manifiesta el comunicado oficial.

Según la institución, esta práctica administrativa “es indispensable para la optimización y racionalización de los fondos públicos, asegurando que gracias a este esquema lograron alcanzar el 100% de cobertura en la educación media desde octubre de 2025 manteniendo el mismo presupuesto”.

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¿Cómo hacen el cálculo de raciones?

En cuanto al criterio técnico para la asignación de alimentos, desde la cartera social aclararon que el suministro se planifica conforme a un cruzamiento de datos de alumnos registrados.

“La provisión de los servicios de alimentación escolar se planifica a través del Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE) con los datos establecidos en el Registro Único de Estudiantes (RUE), conforme a los alumnos autorizados y no sobre los alumnos matriculados”.

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Correo habilitado para reclamos

Por otro lado, la institución puso a disposición un canal directo para los directores y encargados de despacho que consideren que la reducción aplicada a sus instituciones fue injustificada o requiere reconsideración.

“Los directores y/o encargados de despacho de las instituciones educativas que consideran que los recortes deben ser revisados, pueden remitir su reclamo al correo habilitado para el mismo (mds.alimentacionescolar@gmail.com) y así proceder a una verificación inmediata y, si corresponde, se ajustan las raciones”, concluye el documento.

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