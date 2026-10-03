Los últimos preparativos para las elecciones municipales

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) puso en marcha aproximadamente desde las 6:00 de este sábado el despliegue de las máquinas de votación y los útiles electorales destinados a los locales habilitados en Asunción, de cara a las elecciones municipales previstas para este domingo. Los equipos son trasladados bajo custodia de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y funcionarios de la Justicia Electoral.

El operativo contempla el traslado de los maletines electorales y las máquinas hasta los distintos centros de votación de la capital. El presidente del TSJE, Jorge Bogarín González, señaló que con este procedimiento culmina el despliegue previsto para la Capital.

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“Hoy estamos culminando el operativo despliegue para todos los colegios en Capital. Estamos hablando de 25 camionetas, 19 camiones, 145 locales de votación aquí en la Capital”, explicó Bogarín. Agregó que el operativo involucra a unas 1.500 máquinas y una cantidad similar de mesas de votación, precisó el titular de la institución.

Máquinas serán testeadas en los locales

Bogarín destacó además el trabajo coordinado entre las instituciones involucradas en el proceso electoral. “Quiero decir públicamente el agradecimiento al sacrificio, al compromiso de las funcionarias y los funcionarios de la Justicia Electoral, también el acompañamiento de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para todo el proceso de seguridad”, expresó.

Una vez que los equipos lleguen a los locales de votación, quedarán bajo custodia de las fuerzas públicas. El titular del TSJE indicó que durante la tarde se iniciará el proceso de testeo de las máquinas, además de la verificación de sus baterías, con el objetivo de que estén listas para la jornada electoral.

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“Estamos ya prestos para este día muy importante para la democracia de nuestro país. Y quiero decir que estamos confiados en que estas justas democráticas se conviertan en una verdadera fiesta cívica”, manifestó Bogarín, quien sostuvo que ese es uno de los principales objetivos de la organización electoral.

TSJE asegura que no hubo incidentes

Consultado sobre el desarrollo del operativo de despliegue, el presidente del TSJE afirmó que no se registraron inconvenientes de relevancia. “No, ningún incidente. Un par de camiones que tuvieron algunos desajustes mecánicos, nada más”, señaló.

Bogarín explicó que el despliegue de los materiales electorales comenzó días atrás con el traslado hacia las zonas más alejadas del país y posteriormente hacia el interior, Central y finalmente Asunción. En la Capital, precisó que fueron habilitados 145 locales de votación y que se dispondrá de alrededor de 1.300 máquinas.

El presidente del TSJE remarcó que el objetivo es garantizar que los ciudadanos puedan acudir a votar con seguridad y tranquilidad. “Es el mensaje que queremos transmitir a la ciudadanía: ofrecer un proceso electoral tranquilo, limpio, claro, transparente”, sostuvo, al tiempo de señalar que la coordinación entre las instituciones busca que todo esté preparado para recibir el sufragio.