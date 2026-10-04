ANDE asegura que restableció el 93% de las líneas caídas tras fuerte temporal

Un severo temporal con lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo azotó la capital y varias ciudades del departamento Central durante la tarde y noche de ayer, sábado. El fenómeno meteorológico causó destrozos y dejó fuera de servicio numerosos suministros de energía eléctrica. Ante la gravedad de los daños, las autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) activaron de inmediato el protocolo de emergencia denominado Código Rojo.

La aplicación de esta medida de emergencia permitió reforzar los trabajos en las zonas más perjudicadas. Un total de 40 cuadrillas adicionales se sumaron de manera inmediata al personal que se encontraba de guardia habitual, con el firme objetivo de acelerar las tareas de reparación y responder con mayor velocidad a los reclamos de los usuarios afectados.

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Gracias al intenso despliegue de los trabajadores durante la noche y la madrugada, la ANDE comunicó en la mañana de este domingo que el 93% de las líneas de distribución dañadas ya se encuentran totalmente restablecidas. El servicio eléctrico ha vuelto a la normalidad en la gran mayoría de los hogares que sufrieron los cortes.

Estado actual del suministro y barrios pendientes de atención

En otra línea, la institución informó que de las 61 líneas de transmisión de 23.000 voltios que fallaron en el área metropolitana entre las 18:38 y las 23:19 horas del ayer, sábado, 57 ya operan de forma habitual. Las labores de reconexión avanzaron sin pausa a lo largo de las primeras horas de la jornada.

Sin embargo, todavía quedan pendientes de reposición 4 alimentadores principales que mantienen sin luz a sectores específicos. Esta situación afecta principalmente a diferentes barrios ubicados en los municipios de Asunción, Capiatá, Luque y Limpio, donde las cuadrillas continúan trabajando para solucionar los problemas.

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Además de las líneas principales pendientes de arreglo, los técnicos de la entidad pública estarán atendiendo durante el transcurso del día las denuncias puntuales e individuales que reporten los vecinos de distintas áreas.

Recomendaciones para los usuarios y canales de reclamo disponibles

Asimismo, la ANDE informa que mantiene activo el Código Rojo de Apoyo de Emergencia debido a que la Dirección de Meteorología emitió un nuevo aviso sobre la llegada de más tormentas. Para este domingo se prevén precipitaciones intensas, ráfagas de viento de fuerte intensidad y una alta probabilidad de que vuelva a caer granizo en varias regiones.

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Para garantizar una pronta asistencia ante cualquier falla o interrupción del servicio, se recuerda a la población que están habilitados diversos canales oficiales. Los ciudadanos pueden realizar sus reportes a través de la aplicación móvil “Mi ANDE”, mediante el número de WhatsApp 0962 160 160, ingresando a la página web www.ande.gov.py, o llamando al Contact Center 160 en la opción 1.

Finalmente, desde la entidad reiteraron el compromiso de todo el personal de continuar trabajando sin descanso hasta lograr la restitución total del suministro eléctrico.