Central, la zona más afectada por el temporal, indica Peña

El presidente de la República, Santiago Peña, abordó este domingo los daños causados por el severo temporal con lluvias intensas y granizadas que golpeó con fuerza al departamento Central durante la noche anterior, generando complicaciones en varios barrios y cortes temporales de energía eléctrica.

El jefe de Estado explicó que el evento climatológico provocó retrasos iniciales en las elecciones municipales, aunque destacó que con el correr de las horas la situación se fue regularizando hasta normalizarse pasado el mediodía.

Consultado sobre la respuesta estatal ante los estragos del clima, Peña confirmó que las labores de ayuda comenzaron desde la madrugada.

“Desde la madrugada, tanto Emergencia Nacional como las Fuerzas Militares del Ministerio de Defensa hemos estado asistiendo en varias localidades y poniendo a disposición los recursos”, indicó, al tiempo de advertir que las tareas de asistencia deberán continuar debido a la magnitud de la tormenta.

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El mandatario reconoció que Central ha sido la zona más afectada a nivel país y recordó que, ante la llegada del fenómeno de El Niño, su administración activó anticipadamente la Comisión Nacional de Emergencia tras recibir reportes meteorológicos sobre un año de precipitaciones sumamente intensas.

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No obstante, advirtió con franqueza que “los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas”, por lo que los esfuerzos se enfocarán prioritariamente en llegar a las personas más vulnerables.