Soledad Núñez pide solidaridad para afectados por granizadas y exige respuestas de autoridades

La ingeniera Soledad Núñez habilitó desde las 06:00 de este domingo, jornada de elecciones municipales, varios locales de su estructura electoral para recibir donaciones destinadas a familias afectadas por el temporal registrado durante la noche del sábado.

Según informó Núñez a través de su cuenta oficial de X, los ciudadanos pueden acercar distintos tipos de ayuda a los locales habilitados en Asunción.

Entre los artículos solicitados se encuentran chapas, lonas, agua, velas, frazadas, colchones, ropa, productos de higiene y alimentos no perecederos.

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Los puntos habilitados son:

Puesto de Comando (PC) de Soledad Núñez: Mariscal López esquina Vanguardia.

Sede operativa temporal del PLRA: General Santos casi Sociedad.

Sede de Patria Querida: Insaurralde casi Diego de Silva.

Sede del PDP: Estados Unidos casi Avay.

Sede del PPC: 15 de Agosto entre 2ª y 3ª Proyectada.

Sede del PEN: Mariscal López casi Mayor Fleitas.

Sede del PRF: Manduvira casi 14 de Mayo.

También se habilitó el número (0983) 147-126 para coordinar donaciones o recibir información sobre la ayuda.

Núñez pidió apoyo para familias afectadas

A través de sus redes sociales, Núñez señaló que numerosas familias atraviesan una situación complicada debido a los daños ocasionados por el temporal.

“Muchas familias están enfrentando un momento difícil a raíz del temporal que dañó sus viviendas”, manifestó Núñez, quien expresó su solidaridad con los afectados y reclamó una respuesta de las autoridades.

La dirigente también convocó a la ciudadanía a acercar su apoyo a los distintos puntos de recepción habilitados para la jornada.

Igualmente, exigió a las autoridades respuestas inmediatas para asistir a los afectados por el fuerte temporal que incluyó grandes granizos y fuertes vientos.

Cuestionamientos en redes sociales por veda electoral

La habilitación de los locales para recibir donaciones generó opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales.

Mientras algunos internautas destacaron la iniciativa solidaria, otros cuestionaron que la acción se produzca en plena veda electoral y plantearon que podría tener una finalidad política.

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“Estás haciendo campaña disimulada con preocupación y donación a posibles votantes”, respondió uno de los usuarios a la publicación de Núñez.

El cuestionamiento se da en el contexto de las elecciones municipales de este domingo 4 de octubre. El periodo para realizar propaganda electoral finalizó a las 23:59 del jueves 1 de octubre, conforme a las disposiciones electorales vigentes.