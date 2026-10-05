Coronel Oviedo: Temporal destruye cocina-comedor de colegio y esperan asistencia

El espacio dañado durante el temporal del sábado último estaba destinado a la preparación de los alimentos del programa Hambre Cero y contaba con heladera, cocina, muebles, mesas, bancos, piletas y otros implementos.

La directora de la institución, licenciada Olga Beatriz Navarro Franco, explicó que la fuerza del temporal provocó el desplome total de gran parte del techo de la estructura. Una parte de la cubierta era de chapa, mientras que el sector frontal tenía tejas, cuyos restos quedaron esparcidos entre los escombros.

El espacio había sido acondicionado para funcionar como cocina-comedor del programa Hambre Cero, luego de que la institución necesitara contar con un lugar adecuado para la elaboración de los alimentos destinados a los estudiantes.

Navarro señaló que entre los elementos dañados se encuentran una heladera, cocina, muebles, mesas, bancos y piletas, además de otros enseres utilizados para el funcionamiento de la cocina.

La directora destacó que el temporal ocurrió durante la noche, cuando no había estudiantes en el establecimiento, por lo que no se registraron personas heridas.

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“Gracias a Dios fue un día que no había alumnos y justamente fue de noche, así que la pérdida es solamente de materiales”, manifestó.

La parte afectada de la escuela fue construida hace seis años

La estructura afectada fue construida hace seis años, aunque originalmente se trataba de un espacio más pequeño utilizado como depósito de materiales e insumos de la institución.

Según explicó Navarro, una parte de la construcción fue realizada mediante autogestión de la comunidad educativa y con apoyo de la ACES. Posteriormente, ante la implementación del programa Hambre Cero y la necesidad de contar con un espacio para preparar los alimentos, la estructura fue ampliada y adaptada como cocina-comedor.

La directora agregó que posteriormente se amplió el espacio para adecuarlo a las necesidades del programa Hambre Cero, debido a que el colegio no contaba con otra infraestructura disponible para ese fin.

Alumnos dependen de que se recupere el espacio destinado a Hambre Cero

El Colegio Nacional San Francisco de Asís de Villa Edelira cuenta actualmente con 67 alumnos, desde el séptimo grado hasta el tercer año de la Educación Media.

La institución es considerada un establecimiento de referencia para estudiantes de distintos sectores de la zona norte de Coronel Oviedo. Navarro explicó que reciben alumnos provenientes de Primero de Marzo, Villa Fátima, Villa Delia y Ñurugua, algunos de ellos provenientes de comunidades ubicadas a más de 10 kilómetros del colegio.

La destrucción de la cocina-comedor representa, por lo tanto, un nuevo inconveniente para una comunidad educativa que depende de ese espacio para la preparación de los alimentos escolares.

Aguardan asistencia de las autoridades

Hasta el momento de la entrevista, ninguna autoridad municipal, departamental o del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) había acudido a la institución para verificar los daños ocasionados por el temporal.

“Nada aún, estamos aguardando”, respondió la directora al ser consultada sobre la presencia de autoridades.

La comunidad educativa aguarda ahora que las instituciones responsables realicen un relevamiento de los daños y puedan brindar asistencia para reconstruir la cocina-comedor, considerando que se trata de una estructura utilizada para la implementación del programa Hambre Cero.

La directora señaló que, pese a la destrucción de la infraestructura, el hecho de que el temporal haya ocurrido durante la noche evitó que la situación terminara en una tragedia, ya que los 67 estudiantes no se encontraban en el lugar al momento del desplome.

Sobre el punto, el director departamental del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Lic. Ariel López, indicó que hasta el momento está aguardando el informe sobre los daños causados por el temporal. Comentó que posteriormente se estarían realizando las gestiones para poder asistir a la institución.