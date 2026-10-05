IPS: León promete solucionar falta de insumos en tres a cuatro semanas

Hoy se realizó un acto de la toma de posesión de cargo del doctor Derlis León como presidente del Consejo de Administración del IPS.

El mismo contó con la presencia del expresidente de la previsional y actual ministro de Salud, Isaías Fretes, quien destacó la importancia de trabajar de manera articulada entre ambas instituciones, con el objetivo de fortalecer la respuesta del sistema sanitario y brindar mejores servicios a la ciudadanía.

Consultado por periodistas sobre la acuciante falta de medicamentos e insumos, Derlis León respondió que meses atrás arrancó su carrera en la institución como gerente de Salud, cargo desde el que aseguró que tomaron “medidas intangibles”.

“En los últimos cinco meses hemos adjudicado muchas licitaciones que estuvimos firmando contrato en las últimas dos semanas. Más de once licitaciones, más de 95 contratos de diferentes medicamentos y eso se va a comenzar a sentir. La parte larga del proceso de adjudicación está culminada. De los 515 y un poquito más de medicamentos que tenemos en el vademécum, entendemos que en las siguientes tres o cuatro semanas ya vamos a comenzar a sentir la posibilidad de tener eso que se necesita”, aseguró.

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Priorización de compras de medicamentos

Recordó que el trabajo para la adquisición de medicamentos es un trabajo que ya tiene poco más de seis meses, desde la Gerencia de Salud, cuando solicitaron la priorización en las compras de los medicamentos que son vitales para los pacientes y que generan un gran gasto de bolsillo.

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Indicó que se debe tener lo que está en el vademécum y priorizar las compras en los procesos para que esos medicamentos no falten o que si existe un quiebre de stock por alguna situación externa al IPS, sea del menor tiempo posible.

Añadió que los llamados son de 12 meses de provisión, por lo que uno planifica la compra de 12 meses, pero como la falta de muchos medicamentos se dieron en un tiempo prolongado, estos apenas llegan a la farmacia se terminan en 24 a 48 horas.

“Nosotros lo que queremos es garantizar la regularidad de la provisión de aquellos medicamentos que son vitales y esenciales. Vitales son los medicamentos para terapia intensiva que sin él, el paciente no puede vivir. Esencial es aquello que si no tenemos, se complejiza, como un antihipertensivo o una insulina”, refirió.

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Medicamentos e insumos faltantes

Según un reporte que realizaron pacientes, enfermeros y médicos a nuestro diario a visitas realizadas tanto al Hospital Central como al Ingavi, los insumos y medicamentos faltantes actualmente son:

Medicamentos

Leflunomida (20 mg)

Calcio carbonato con vitamina D3

Hidroxicloroquina (200 mg)

Antibióticos esenciales desabastecidos:

Meropenem

Ceftriaxona

Trimetoprim-Sulfa

Cefazolina

Insumos básicos agotados:

Volutrol y conectores

Jeringas (de 5 y 10 ml)

Micropore (usado para fijar gasas y vías venosas)

IOP (imprescindible para desinfección previa a cirugías)

Vendas (de todas las medidas)

Alcohol (con entrega limitada por día)

Yeso (disponible en stock restringido solo para Urgencias).

Además, explicaron que se está regulando el uso de alcohol y que el yeso se acaba al mediodía; si un paciente lo necesita por la tarde, debe comprarlo por su cuenta.

Relataron que el personal de enfermería debe llevar sus propias cintas adhesivas e incluso jeringas para resolver emergencias de pacientes vulnerables. A esto se suma que rotular los sueros, las vías y el volutrol se vuelve casi imposible ante la falta de impresoras y fotocopiadoras en las áreas asistenciales.

Derlis León, el mismo presidente que tomó posesión del cargo hoy, aseguró en setiembre que tenían firmados contratos con más del 90% de los medicamentos que tenían en stock; sin embargo, la realidad que enfrentan los asegurados, sus familias y el personal médico contradice el discurso oficial.

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Cooperación entre MSP e IPS

Al término del acto de posesión, los equipos técnicos del Ministerio de Salud Pública y del IPS mantuvieron una reunión de trabajo para abordar sobre los convenios vigentes entre ambas instituciones, así como de convenios específicos que permitan avanzar en acciones de cooperación y complementariedad.

La articulación busca aprovechar las capacidades instaladas en ambas instituciones, promoviendo una mayor integración del sistema sanitario y una respuesta más eficiente a las necesidades de la población.