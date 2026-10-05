Racionan alcohol y yeso en el IPS por una alarmante escasez de insumos

Pese a pomposos anuncios, asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), presidido actualmente por el doctor Derlis León, siguen lamentando la falta de importantes medicamentos y todo tipo de insumos, hasta los más básicos. Tanto pacientes como personal de blanco, afirman estar cansados de promesas vacías y cuentan que deben comprar hasta hilos de sutura para cirugías, antibióticos básicos y costosas medicinas para no interrumpir el tratamiento en caso de enfermedades crónicas.

Hospital Central del IPS: Filas de dos horas y gastos de G. 500.000 por medicinas faltantes

“Es un caos. Formamos fila, parados, durante más de dos horas. De nueve ventanillas, solo están atendiendo cuatro funcionarias. Y cuando llegamos, de cuatro medicamentos recetados, solamente había uno. Encima había que revisar antes de salir, porque a mucha gente le entregaban la medicación equivocada, de otra persona”. Este era el reclamo de un asegurado del IPS que el viernes recurrió al Hospital Central acompañando a su mamá, jubilada del ente, para recibir atención médica.

El denunciante, que pidió no ser identificado por temor a represalias, relató que luego de la consulta médica, él y su madre fueron a la farmacia del hospital a retirar la medicina recetada. Parado en la fila, esperó durante más de dos horas, lamentando que otros pacientes con serios problemas de salud debieran aguardar parados el mismo tiempo sin acompañamiento familiar, solo para recibir en ventanilla la respuesta habitual: “no hay”.

Lea más: Gremio pide aclarar plan de unificación de servicios del IPS y hospital regional

En este caso en particular, el asegurado detalló los fármacos que debió costear por su cuenta:

Leflunomida (20 mg)

Calcio carbonato con vitamina D3

Hidroxicloroquina (200 mg)

“En total, cuestan unos G. 500.000, que nosotros tuvimos que pagar en una farmacia externa porque el IPS no tiene, aunque todos los meses nos descuentan de nuestros aportes por atención médica”, indicó el denunciante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Falta de insumos en Hospital Central e Ingavi: racionan alcohol y yeso

Entretanto, este mismo fin de semana, pacientes y personal de blanco del Hospital Central y del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi denunciaron la falta de insumos y medicinas esenciales para cirugías y tratamientos.

De acuerdo con los reportes de enfermeros, médicos y asegurados, la nómina de faltantes incluye:

Antibióticos esenciales desabastecidos:

Meropenem

Ceftriaxona

Trimetoprim-Sulfa

Cefazolina

Insumos básicos agotados:

Volutrol y conectores

Jeringas (de 5 y 10 ml)

Micropore (usado para fijar gasas y vías venosas)

IOP (imprescindible para desinfección previa a cirugías)

Vendas (de todas las medidas)

Alcohol (con entrega limitada por día)

Yeso (disponible en stock restringido solo para Urgencias)

La denuncia realizada por los profesionales de blanco grafica la crisis diaria para asistir a pacientes que ingresan por urgencias o requieren quirófano. Explicaron que se está regulando el uso de alcohol y que el yeso se acaba al mediodía; si un paciente lo necesita por la tarde, debe comprarlo por su cuenta.

Lea más: Hablan de faltantes, pero venden a pacientes fármacos exclusivos del IPS

Al punto llegan las carencias que el personal de enfermería debe llevar sus propias cintas adhesivas e incluso jeringas para resolver emergencias de pacientes vulnerables. A esto se suma que rotular los sueros, las vías y el volutrol se vuelve casi imposible ante la falta de impresoras y fotocopiadoras en las áreas asistenciales.

Pacientes oncológicos desmienten el discurso oficial de Derlis León

A todo esto se suma el reclamo de pacientes con cáncer y otras enfermedades catastróficas, quienes desde hace meses exigen drogas que resultan vitales para su supervivencia y calidad de vida.

Liz Cáceres, presidenta de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS, denunció días atrás la gravedad del desabastecimiento:

Poca cantidad recibida: Pese a los anuncios oficiales sobre la llegada de lotes de medicinas, de algunas drogas solo entregaron 19 cajas.

Agotamiento en horas: Dichas dosis se acabaron en cuestión de horas, dejando desamparados a decenas de enfermos.

“Hoy tenemos contratos firmados con más del 90% de los medicamentos que tenemos en stock”, aseguró en setiembre el presidente del IPS, Derlis León, pero la realidad que enfrentan los asegurados, sus familias y el personal médico contradice el discurso oficial.

Así como ocurre desde hace años, y pese al cambio de dos titulares del ente durante el gobierno de Santiago Peña —Jorge Brítez e Isaías Fretes, este último nombrado ministro de Salud tras dejar promesas incumplidas en la previsional—, las urgencias y carencias de los asegurados continúan intactas.