IPS: dejaron vencer 36.000 remedios por G. 1.800 millones mientras asegurados denuncian escasez

La crisis que atraviesa el Instituto de Previsión Social (IPS) vuelve a quedar al descubierto tras filtrarse un lapidario informe de la Gerencia de Salud que detalla el vencimiento masivo de medicamentos críticos.

Los documentos a los que accedió ABC Color confirman una práctica sistemática durante los años 2023, 2024 y 2025. En ese periodo, la previsional almacenó y dejó caducar fármacos de alta complejidad y alto costo económico, mientras miles de asegurados peregrinaban a diario por los hospitales de la previsional denunciando la histórica falta de medicinas e insumos quirúrgicos.

En otras palabras, esta situación evidencia que el seguro social compra y guarda una gran cantidad de remedios caros y difíciles de conseguir, pero se olvida de usarlos a tiempo y deja que se pudran en los depósitos. Mientras tanto, en las ventanillas de las farmacias, los asegurados sufren un calvario diario haciendo filas, esperando meses por un fármaco que nunca llega y, finalmente gastando su propio dinero para seguir tratamientos vitales.

El documento oficial expone un panorama alarmante. En el periodo analizado, el IPS acumuló un total de 36.548 unidades de medicamentos vencidos, lo que representa una pérdida global histórica de G. 1.801.085.445.

Esta millonaria cifra de recursos evaporados en los depósitos de la previsional genera profunda indignación, sobre todo al contrastarla con la realidad cotidiana de los pasillos de las clínicas periféricas y del Hospital Central, donde el faltante de fármacos obliga a los pacientes y a sus familias a realizar rifas, polladas, endeudarse o gastar sus pocos ahorros en farmacias privadas.

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¿Quiénes son los responsables? Autoridades del IPS cuando ocurrieron estas pérdidas

Detrás del millonario desperdicio de medicamentos registrado entre los años 2023 y 2025 se encuentran las decisiones de las máximas autoridades de la institución y de los encargados directos de comprar, cuidar y repartir los insumos.

Durante este periodo, el principal responsable institucional fue el doctor Jorge Brítez, quien estuvo al frente de la presidencia del IPS desde agosto de 2023 hasta abril de 2026, mes en que asumió la titularidad el doctor Isaías Fretes. Antes de la gestión de Brítez, la presidencia de la previsional estuvo en manos de Vicente Bataglia.

Actualmente, ambos expresidentes se encuentran imputados por los delitos de lesión de confianza y malversación de fondos públicos. La investigación del Ministerio Público que se dio a conocer ayer, apunta a un esquema de obras irregulares y millonarios perjuicios económicos para la previsional —estimados en unos G. 61.000 millones— centrados en un proyecto fallido para instalar quirófanos modulares y placas fotovoltaicas en el Hospital Central del IPS, obras que nunca se terminaron de concretar.

Por su parte, la Gerencia de Abastecimiento y Logística —área clave encargada de la administración, resguardo y distribución de los fármacos— estuvo en manos de Jaime Caballero durante toda la gestión de Jorge Brítez. Actualmente, también se encuentra imputado por la misma causa. Previo a su gestión, el titular de la gerencia fue Hugo Enrique Aranda también imputado actualmente.

Isaías Fretes pidió informes pero se postergó por 15 días

Según los antecedentes, el pedido de auditoría y presentación de este informe fue formalmente introducido y requerido durante la sesión del Consejo de Administración del IPS celebrada el 14 de julio.

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El reporte debía ser debatido en la sesión de ayer, pero a pedido de la consejera Bettina Albertini, representante del Ministerio del Trabajo, el punto fue postergado por 15 días. La justificación fue que se debe realizar una revisión más exhaustiva del informe en conjunto con el reporte de auditoría previo, antes de llegar a una conclusión definitiva.

“Yo quiero dejar pendiente eso para mejor revisión, nadie está sangrando todavía por esto”, expresó Albertini, sin la oposición de ninguno de los consejeros.

ABC Color intentó obtener la versión oficial de Derlis León, gerente de Salud del IPS, área directamente responsable de elaborar el informe. No obstante, hasta el cierre de esta edición, el funcionario no brindó explicaciones, alegando que se encontraba participando de reuniones.

Año por año: desglose que revela millones en insumos tirados a la basura

Al analizar de forma cronológica los datos del informe de la Gerencia de Salud del IPS, se observa cómo el desperdicio farmacéutico se repitió año tras año.

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Durante el 2023, el IPS registró el peor desempeño financiero en cuanto a pérdidas por caducidad de inventario. Este año concentró el golpe económico más duro para las finanzas del seguro social, impulsado principalmente por el vencimiento de lotes hipercostosos de antibióticos de reserva hospitalaria e insulinas.

Total de medicamentos vencidos: 15.018 unidades.

Pérdida Global: G. 1.617.694.524.

El ejercicio 2024 no fue mejor. Aunque el monto monetario total disminuyó considerablemente en comparación con el periodo anterior, el volumen físico de unidades descartadas se mantuvo casi inalterable, afectando a una amplísima gama de especialidades médicas.

Total de medicamentos vencidos: 14.496 unidades.

Pérdida Global: G. 71.206.091.

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En cuanto a los datos correspondientes al año 2025, se registra que las falencias de planificación y distribución persistieron en los almacenes del ente, donde se almacenaron insumos que debieron salvar vidas o estabilizar cuadros clínicos complejos.

Total de medicamentos vencidos: 7.034 unidades.

Pérdida Global: G. 112.184.830.

Ítems críticos que vencieron: Medicamentos de alto impacto y costo

Una revisión profunda del listado oficial filtrado del IPS permite identificar aquellos fármacos e insumos específicos que concentraron las mayores pérdidas económicas y los volúmenes más elevados de unidades descartadas entre el 2023 a 2025. Conocer su utilidad médica permite dimensionar el verdadero impacto social de su pérdida.

El ejercicio 2023 estuvo marcado por la pérdida de fármacos de uso estrictamente intrahospitalario, muchos de ellos vitales para unidades de cuidados intensivos (UCI):

1. Remdesivir 5 mg/ml Inyectable (Solución)

Pérdida total: G. 558.036.192 (744 unidades)

¿Para qué sirve?: Es un medicamento antivírico de alto costo que se utiliza para el tratamiento de pacientes internados con neumonía grave que requieren de soporte de oxígeno.

2. Imipenem + Cilastatina 500 mg Inyectable

Pérdida total: G. 447.488.055 (2.250 ampollas)

¿Para qué sirve?: Es un antibiótico betalactámico de amplísimo espectro. Se administra por vía intravenosa para tratar infecciones bacterianas graves e intrahospitalarias, especialmente aquellas causadas por bacterias multirresistentes en terapia intensiva.

3. Heparina de Bajo Peso Molecular (Enoxaparina / Análogos)

Pérdida total: G. 202.498.492 (1.064 unidades combinando presentaciones de 40 mg y 60 mg)

¿Para qué sirve?: Es un medicamento anticoagulante utilizado para prevenir y tratar la formación de coágulos de sangre en las venas (trombosis venosa profunda, embolia pulmonar) y en pacientes encamados de alto riesgo o sometidos a cirugías mayores.

4. Activador Tisular del Plasminógeno (Alteplasa) 50 mg Inyectable

Pérdida total: G. 132.010.239 (1.565 ampollas)

¿Para qué sirve?: Es un potente agente trombolítico (“disolvente de coágulos”). Se utiliza en situaciones de emergencia médica crítica como el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular (ACV) isquémico agudo y la embolia pulmonar masiva, para restablecer rápidamente el flujo sanguíneo.

Otros fármacos vencidos en grandes cantidades son:

Estradiol 0,06% Gel : G. 47.212.020 (365 unidades)

Pancuronio Bromuro 4 mg/2ml Inyectable: G. 39.578.544 (344 unidades)

Aciclovir 250 mg Inyectable: G. 36.771.610 (171 ampollas)

Sulfametoxazol + Trimetoprim Suspensión (200 mg + 40 mg): G. 32.408.769 (37 unidades)

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El año 2024 destacó por la caducidad de una enorme diversidad de comprimidos y ampollas orientadas al manejo neurológico, cardiovascular y de urgencias:

1. Warfarina 2 mg Comprimidos

Pérdida total: G. 72.502.225 (846 unidades)

¿Para qué sirve?: Es un medicamento anticoagulante oral de uso prolongado. Se prescribe para prevenir la formación de coágulos sanguíneos peligrosos que pueden causar trombosis venosas, embolias pulmonares o accidentes cerebrovasculares en pacientes con afecciones cardíacas (como fibrilación auricular o válvulas cardíacas mecánicas).

2. Atropina 1 mg Inyectable

Pérdida total: G. 47.217.752 (14 unidades)

¿Para qué sirve?: Es un fármaco anticolinérgico de emergencia. Se utiliza principalmente para tratar la bradicardia severa (ritmo cardíaco extremadamente lento), como antídoto en intoxicaciones por ciertos pesticidas o gases organofosforados, y en procedimientos de reanimación cardiopulmonar.

Otros fármacos vencidos en grandes cantidades son:

Oxacilina 1.000 mg Inyectable: G. 3.729.961 (1.484 unidades)

Risperidona 3 mg Comprimidos: G. 3.665.585 (440 unidades)

Resucitador Pediátrico con Cámara Autoinflable (Ambu): G. 3.332.624 (22 unidades)

Levomepromazina 25 mg Comprimidos: G. 1.479.490 (534 unidades)

Diltiazem 60 mg Comprimidos: G. 1.402.701 (1.527 unidades)

Simeticona 100 mg/ml Suspensión: G. 1.179.977 (3.002 unidades)

Suero Antiofídico (Antibothrops / Crotalus): G. 993.820 (740 unidades)

Fentanilo 0,1 mg Inyectable: G. 913.734 (361 unidades)

El informe del año 2025 resalta por la pérdida de inmunosupresores y antibióticos complejos de uso delicado:

1. Imipenem + Cilastatina 500 mg Inyectable

Pérdida neta: G. 93.512.111 (493 ampollas netas)

¿Para qué sirve?: Es un antibiótico betalactámico de amplísimo espectro (carbapenémico combinado con un inhibidor enzimático renal). Se administra por vía intravenosa para tratar infecciones bacterianas graves e intrahospitalarias (nosocomiales), en particular aquellas causadas por gérmenes multirresistentes en unidades de cuidados intensivos.

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Otros fármacos vencidos en grandes cantidades son:

Ciclosporina A 100 mg Cápsulas: G. 7.274.976 (200 cápsulas netas)

Amiodarona 200 mg Comprimidos: G. 5.631.748 (4.359 comprimidos netos)

Cefalexina 500 mg/5 ml Polvo para Suspensión: G. 2.386.552 (76 frascos)

Dexametasona 8 mg Comprimidos: G. 1.233.261 (663 comprimidos netos)

La paradoja del IPS: Sobrantes que se pudren y faltantes que matan

La revelación de que el IPS dejó vencer 36.548 unidades de medicamentos e insumos médicos por un valor total global de G. 1.801.085.445 entre 2023 y 2025 expone una contradicción insostenible y cruel.

Mientras los directivos y gerentes de la previsional debaten burocráticamente y prometen abastecimientos urgentes, los asegurados y jubilados continúan soportando el calvario histórico de la escasez farmacéutica. Las recetas incompletas en las ventanillas de farmacia del IPS no son un problema reciente de la administración actual, sino una constante histórica.

Desde hace años, pacientes oncológicos deben aguardar meses por fármacos de alto costo; hipertensos y diabéticos son obligados a comprar sus remedios, y médicos de hospitales operan con elementos quirúrgicos propios e insumos proveídos por familiares del paciente.

El informe de la Gerencia de Salud ratifica que el desabastecimiento en el IPS no es una fatalidad inevitable, sino el síntoma de una administración corrupta e incapaz de gestionar con eficiencia los aportes de la clase trabajadora paraguaya, permitiendo que miles de millones de guaraníes en medicamentos se desechen en los depósitos mientras afuera, en las salas de espera, los asegurados siguen esperando por medicamentos que nunca llegan.